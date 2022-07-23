Германия как самая крупная экономика ЕС вступила в длительный процесс формирования коалиции. Канцлером стал Шольц, который медленно с точки зрения Украины, но быстро с точки зрения Германии, пересматривает "наследие Меркель" в сторону изменения – и в сфере безопасности, и в сфере энергополитики. Но применительно к Германии вопрос сейчас стоит не столько в части лидерских качеств Шольца, сколько в части выстраиваемой новой Остполитик.

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Макрон и Драги

Франция в лице Макрона сразу претендовала на лидерство после ухода Меркель. Макрон очень заметно демонстрировал это стремление. Однако его высказывания о том, что "не надо унижать путина" и бесконечные телефонные звонки на фоне президентских и парламентских выборов, пусть и с последующей сменой позиции, все же закрыли для него эту нишу. Во всяком случае прямо сейчас.

Италия. Марио Драги, за которым я лично наблюдала с большим интересом. Премьер-министр довольно тесно связанной с россией страны, третьей экономики ЕС, который при этом достаточно четко сформулировал свою позицию в отношении путина (Драги был одним из первых, кто заявил, что с путиным не о чем говорить) и завоевал влияние в Брюсселе. И вот он уходит в отставку из-за развала коалиции.

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Позиция Запада

Убеждена, что на данном этапе позиция Запада и Европы как части – стратегически определилась. Это позиция, ориентированная на сокращение какой-либо зависимости ЕС от россии. В этом смысле смена правительств не может повлечь обратной дороги.

Но темпы и скорость имеют значение, и это действительно во многом зависит от субъективных факторов. Для Украины это важно. Потому что каждый день мы сражаемся в войне, и консолидированная позиция Запада для нас важна. Ну а кто, в итоге, станет лидером ЕС – даже интересно.

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