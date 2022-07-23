Німеччина як найбільша економіка ЄС набула тривалого процесу формування коаліції. Канцлером став Шольц, який повільно з погляду України, але швидко з погляду Німеччини, переглядає "спадщину Меркель" у бік зміни – і у сфері безпеки, і у сфері енергополітики. Але щодо Німеччини питання зараз стоїть не стільки в частині лідерських якостей Шольца, скільки в частині нової Остполітик, що вибудовується.

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Макрон і Драгі

Франція в особі Макрона одразу претендувала на лідерство після відходу Меркель. Макрон дуже помітно демонстрував це прагнення. Однак його висловлювання про те, що "не треба принижувати путіна" і нескінченні телефонні дзвінки на тлі президентських і парламентських виборів, хай і з наступною зміною позиції, все ж таки закрили для нього цю нішу. У всякому разі, прямо зараз.

Італія. Маріо Драгі, за яким я особисто спостерігала з великим інтересом. Прем'єр-міністр досить тісно пов'язаний з росією країни, третьої економіки ЄС, який при цьому досить чітко сформулював свою позицію щодо путіна (Драгі був одним з перших, хто заявив, що з путіним нема про що говорити) і завоював вплив у Брюсселі. І ось він іде у відставку через розвал коаліції.

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Позиція Заходу

Переконана, що на даному етапі позиція Заходу та Європи як частини – стратегічно визначилася. Це позиція, орієнтована на скорочення будь-якої залежності ЄС від росії. У цьому сенсі зміна урядів не може спричинити зворотний шлях.

Але темпи і швидкість мають значення, і це справді багато в чому залежить від суб'єктивних факторів. Для України це важливо. Тому що щодня ми боремося у війні, і консолідована позиція Заходу є для нас важливою. Ну а хто, зрештою, стане лідером ЄС – навіть цікаво.

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