Об этом сказал Владимир Зеленский в интервью бразильским журналистам. По его словам, у России есть не слишком много вариантов.

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Хотя скажу, что, если мы не выдержим это все, но я верю, что этого не произойдет, но допустим, что мы не выдержим, то у России не так много шагов куда идти дальше. Они придут в балтийские государства, хочет это кто-то или не хочет, говорят, что этого не будет, все эти споры лишние – они точно придут, потому что им надо куда-то идти вперед,

– подчеркнул Зеленский.

Куда пойдет Путин

Президент объяснил, что наиболее безопасным вариантом для Путина будет нападение на страны, где не будет возможностей для большого противостояния. Кремлевский диктатор ошибся, когда решил напасть на Украину, однако в дальнейшем он не повторит свою ошибку.

Второй раз он такую ошибку не повторит, потому что проще со страной, которая меньше. Менее защищена, меньше людей, меньше оружия. И это будет страна, которая была в Советском союзе. И под это попадают балтийские страны. И он туда пойдет,

– заявил Зеленский.

По словам президента, при таком сценарии, западным войскам будет сложно воевать с россиянами на территории стран Балтии.

И это будет война Россия – НАТО. Безусловно, она будет, если Украина не устоит. Или не идти туда. И тогда это будет победа России над странами НАТО. И тогда будет перераспределение территорий по всему миру,

– подытожил глава государства.

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