Про це сказав Володмир Зеленський в інтерв'ю бразильським журналістам. За його словами, у Росії є не надто багато варіантів.

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Хоча скажу, що, якщо ми не витримаємо це все, але я вірю, що цього не станеться, але припустимо, що ми не витримаємо, то у Росії не так багато кроків куди йти далі. Вони прийдуть в балтійські держави, хоче це хтось чи не хоче, говорять, що цього не буде, всі ці сперечання зайві – вони точно прийдуть, бо їм треба кудись йти вперед,

– наголосив Зеленський.

Куди піде Путін

Президент пояснив, що найбільш безпечним варіантом для Путіна буде напад на країни, де не буде можливостей для великого протистояння. Кремлівський диктатор помилився, коли вирішив напасти на Україну, проте в подальшому він не повторить свою помилку.

Другий раз він таку помилку не повторить, бо простіше з країною, яка менша. Менш захищена, менше людей, менше зброї. І це буде країна, яка була в Радянському союзі. І під це потрапляють балтійські країни. І він туди піде,

– заявив Зеленський.

За словами президента, за такого сценарію, західним військам буде складно воювати з росіянами на території країн Балтії.

І це буде війна Росія – НАТО. Безумовно, вона буде, якщо Україна не встоїть. Або не йти туди. І тоді це буде перемога Росії над країнами НАТО. І тоді буде перерозподіл територій по всьому світу,

– підсумував глава держави.

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