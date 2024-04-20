Ворог також завдав 29 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

До теми Чорні пакети для ще 750 окупантів та "мінус" літак: втрати ворога на 20 квітня

Що відбувається на Сході України

На Куп'янському напрямку ворог наступальних чи штурмових дій не вів.

На Лиманському напрямку окупанти 13 разів атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Терни, Торське Донецької області.

Росіяни атакували позиції в районі Твердохлібового: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

ЗСУ відбили штурми ворога біля Часового Яру: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Новобахмутівка Первомайське, Невельське Донецької області.

Ворог намагався штурмувати позиції в районі Бердичів: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Російська армія атакувала біля Новомихайлівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдня

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Сили оборони відбили атаки ворога біля Старомайорського: дивіться на карті

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 7 безуспішних атак на позиції наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.