Ворог також завдав 29 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.
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Чорні пакети для ще 750 окупантів та "мінус" літак: втрати ворога на 20 квітня Що відбувається на Сході України На Куп'янському напрямку ворог наступальних чи штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку окупанти 13 разів атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Терни, Торське Донецької області. Росіяни атакували позиції в районі Твердохлібового: дивіться на карті На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. ЗСУ відбили штурми ворога біля Часового Яру: дивіться на карті На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Новобахмутівка Первомайське, Невельське Донецької області. Ворог намагався штурмувати позиції в районі Бердичів: дивіться на карті На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 23 рази намагався прорвати оборону наших військ. Російська армія атакувала біля Новомихайлівки: дивіться на карті Яка ситуація на Півдня На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Сили оборони відбили атаки ворога біля Старомайорського: дивіться на карті На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 7 безуспішних атак на позиції наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Як змінився фронт на інших напрямках На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. Яких втрат завдали Сили оборони ворогу
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.