Ворог також завдав 29 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

До теми Чорні пакети для ще 750 окупантів та "мінус" літак: втрати ворога на 20 квітня

Що відбувається на Сході України

Росіяни атакували позиції в районі Твердохлібового: дивіться на карті

ЗСУ відбили штурми ворога біля Часового Яру: дивіться на карті

Ворог намагався штурмувати позиції в районі Бердичів: дивіться на карті

Російська армія атакувала біля Новомихайлівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдня

Сили оборони відбили атаки ворога біля Старомайорського: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.