Значение России для Китая как поставщика сырья только росло. Однако все изменилось после нападения войск Путина на Украину.

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Все потому, что банки приостановили финансирование покупок, трейдеры борются с логистикой, а сам Китай не хочет, чтобы на него повлияли санкции.

Энергия

Самые большие торговые возможности между странами могли быть в энергетике. Рост экономики означал, что Китай нуждается в угле и газе для отопления зданий и электростанций.

Однако после вторжения России в Украину китайские покупатели и кредиторы стали избегать поставок страны-агрессора. Это может быть временным действием или нежеланием Китая попасть в ловушку санкций.

Зерновые

В феврале Китай дал "зеленый свет" на импорт пшеницы из всей России. Однако теперь эксперты считают, что страна не сможет импортировать огромные объемы, и ей придется искать другого поставщика.