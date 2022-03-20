Значення Росії для Китаю, як постачальника сировини, тільки зростало. Проте все змінилося після нападу військ Путіна на Україну.

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Усе через те, що банки призупинили фінансування покупок, трейдери борються з логістикою, а сам Китай не хоче, щоб на нього вплинули санкції.

Енергія

Найбільші торгові можливості між країнами могли бути в енергетиці. Зростання економіки означало, що Китай має постійну потребу у вугіллі та газі для опалення будинків та електростанцій.

Проте після вторгнення Росії в Україну китайські покупці та кредитори почали уникати поставок країни-агресорки. Це може бути тим часовою дією або небажання Китаю потрапити в пастку санкцій.

Зернові

У лютому Китай дав "зелене світло" на імпорт пшениці з усієї Росії. Проте тепер експерти вважають, що країна не зможе імпортувати величезні обсяги і їй доведеться шукати іншого постачальника.

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