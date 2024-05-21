Профессор истории Йельского университета и исследователь Центральной и Восточной Европы Тимоти Снайдер считает, что если России таки удастся победить, она пойдет дальше.

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Безопасность стран НАТО будет зависеть от финала войны в Украине

Тимоти Снайдер убежден, что если Украина победит, риск еще большей войны значительно снизится. Не только со стороны России, но и со стороны Китая.

Будет ли еще большая война, зависит от того, выиграет ли Украина. Если она это сделает, я не думаю, что будут еще войны такого типа. Это обескуражит не только Россию, но и Китай. Но если Украина проиграет, это будет выглядеть как успешный способ вести таким образом внешнюю политику,

– сказал он.

Историк добавил, что если Россия победит, она воспользуется украинскими ресурсами и благодаря этому может продолжить войну в Восточной Европе.

И, что самое тяжелое для украинцев, если Россия выиграет, она воспользуется украинскими ресурсами, землей, людьми. И это изменит то, что Россия сможет сделать с остальной Восточной Европой,

– считает Снайдер.

Он отметил, что для победы Украины Запад должен дать ей все необходимое. И нужно не только поставлять оружие, но и активно его производить. Потому что это долгая война.

Тимоти Снайдер также убежден, что война не закончится в 2024 году. По его словам, этом году не победит ни Украина, ни Россия. Он заметил, что украинцам: надо держаться крепко, уничтожать российскую логистику, набраться терпения и дожить до следующего года.