Профессор истории Йельского университета и исследователь Центральной и Восточной Европы рассказал в интервью, что войны выигрываются фундаментально на логистике. Кстати, весной 2024 года Владимир Зеленский говорил, что он не знает, какой будет победа Украины, однако мы должны победить.
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Что говорит Тимоти Снайдер о победе Украины
Историк ответил на вопрос, каким он видит сценарий победы Украины, какие есть варианты окончания войны.
Прежде всего, надо иметь терпение. Украина не победит в этом году (в 2024 году – 24 Канал). Россия не победит в этом году. Никто не победит в этом году. Во-вторых, логистика. И это то, в чем украинцы были правы, что войны выигрываются фундаментально на логистике. Поэтому не может быть моста в Керченском проливе. Украинцы должны иметь возможность уничтожить российскую логистику в радиусе 100, 200 километров от своих собственных границ,
– заявил писатель.
Он добавил, что, в-третьих, надо иметь ожидания, что изменится российская политическая система, что она потерпит поражение.
"Это не вопрос физического изгнания украинцами каждого российского солдата. Речь идет о том, чтобы не дать России победить. Это вопрос предотвращения ее победы, а затем и изменений внутри нее", – объяснил Снайдер.
По словам американского историка, когда россияне изменятся, то сразу забудут о войне. Ведь она экзистенциальная, однако для российских оккупантов – необязательна.
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"Это как отдых. Будто они сами решили это делать. Им это нравится, понимаете? Но когда в Москве возникнет серьезная политическая проблема, они забудут об этой войне, потому что она необязательна. И они начнут беспокоиться о Кремле. И не будет смысла держать войска в Украине, потому что они понадобятся где-то еще, они станут частью чьей-то борьбы за власть", – заверил историк.
Он сказал, что украинцам:
- надо держаться крепко,
- не тратить слишком много украинских жизней на вещи, которые не имеют смысла,
- надо уничтожать российскую логистику,
- набраться терпения и дожить до следующего года.
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Что Зеленский говорил о контрнаступлении ВСУ
- 18 мая Владимир Зеленский во время интервью иностранным журналистам прокомментировал вопрос контрнаступления Украины. Президент сказал, что перспективы контрнаступления есть, однако для этого надо прежде всего стабилизировать ситуацию на фронте. Сейчас она не является стабильной. Ведь сейчас на фронте очередь россиян и их нужно остановить.
- Украинский лидер сказал, что для контрнаступления надо иметь укомплектованность бригад. Зеленский сказал, что он знает, когда это произойдет, однако отказался сказать.
- В апреле 2024 года Верховный Главнокомандующий говорил, что Украина имеет план контрнаступления, однако нужно оружие. Ведь Киев разработал новый план контрнаступления по деоккупации наших территорий. Подробнее о нем читайте по ссылке.