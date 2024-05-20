Профессор истории Йельского университета и исследователь Центральной и Восточной Европы рассказал в интервью, что войны выигрываются фундаментально на логистике. Кстати, весной 2024 года Владимир Зеленский говорил, что он не знает, какой будет победа Украины, однако мы должны победить.

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Что говорит Тимоти Снайдер о победе Украины

Историк ответил на вопрос, каким он видит сценарий победы Украины, какие есть варианты окончания войны.

Прежде всего, надо иметь терпение. Украина не победит в этом году (в 2024 году – 24 Канал). Россия не победит в этом году. Никто не победит в этом году. Во-вторых, логистика. И это то, в чем украинцы были правы, что войны выигрываются фундаментально на логистике. Поэтому не может быть моста в Керченском проливе. Украинцы должны иметь возможность уничтожить российскую логистику в радиусе 100, 200 километров от своих собственных границ,

– заявил писатель.

Он добавил, что, в-третьих, надо иметь ожидания, что изменится российская политическая система, что она потерпит поражение.

"Это не вопрос физического изгнания украинцами каждого российского солдата. Речь идет о том, чтобы не дать России победить. Это вопрос предотвращения ее победы, а затем и изменений внутри нее", – объяснил Снайдер.

По словам американского историка, когда россияне изменятся, то сразу забудут о войне. Ведь она экзистенциальная, однако для российских оккупантов – необязательна.

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"Это как отдых. Будто они сами решили это делать. Им это нравится, понимаете? Но когда в Москве возникнет серьезная политическая проблема, они забудут об этой войне, потому что она необязательна. И они начнут беспокоиться о Кремле. И не будет смысла держать войска в Украине, потому что они понадобятся где-то еще, они станут частью чьей-то борьбы за власть", – заверил историк.

Он сказал, что украинцам:

надо держаться крепко,

не тратить слишком много украинских жизней на вещи, которые не имеют смысла,

надо уничтожать российскую логистику,

набраться терпения и дожить до следующего года.

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