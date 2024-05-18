Ранее президент высказался относительно вступления в ЕС и НАТО. Украина ждет соответствующих шагов от партнеров, ведь сама уже все сделала в этом направлении.

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Когда и при каком условии будет возможно контрнаступление

Есть перспективы. Для этого нужно прежде всего стабилизировать ситуацию на фронте. Она не стабильная, вы видите,

– сказал Зеленский.

Он продолжил свою мысль, сказав, что сейчас на фронте очередь россиян. Их надо остановить, и Силы обороны сделают это.

Условием, при котором станет возможным новое контрнаступление, президент назвал укомплектованность бригад.

"Надо иметь укомплектованность бригад, чтобы рассчитывать на следующие шаги, на контрнаступление", – объяснил он.

Но на вопрос журналистки, когда это может произойти, он отказался отвечать. Мол, знает, но не скажет.

Почему говорится о 2025-м: контекст

О том, что контрнаступление Украины возможно в 2025 году, ранее говорил глава ГУР Кирилл Буданов. Это станет возможным при достаточной поддержке стран-партнеров.

Похожее мнение высказывали в The Wall Street Journal. Там считают, что на тот момент россияне будут истощены и Украина может использовать это окно возможностей.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также назвал именно 2025-й как год возможного контрнаступления. Американская помощь будет способствовать этому.

А вот в Институте изучения войны уверены: затягивать с активными действиями нельзя, иначе Россия сможет формировать условия на поле боя, контролировать время, место и интенсивность атак. В то же время аналитики ISW понимают: Силы обороны должны получить и интегрировать военную помощь США, стабилизировать линию фронта и защититься от предполагаемого наступления России летом, прежде чем наступать самим.

Другие заявления президента

Зеленский назвал, сколько Украине нужно F-16 или других боевых самолетов, чтобы достичь паритета с Россией. Сейчас россияне господствуют в небе. По словам гаранта, достаточно около 120 – 130 истребителей.

Относительно возможного повторного наступления оккупантов на Киев президент высказался так: пока у врага нет сил, чтобы это сделать. Но он будет давить, как только почувствует слабину. В этом Россия похожа на зверя.