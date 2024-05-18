Об этом сказал Владимир Зеленский во время интервью для AFP, которое публикует "Голос Америки".
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Возможно ли наступление
По словам главы государства, у России недостаточно сил для "полномасштабного наступления на столицу, такого, как было в начале вторжения".
В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина и ее западные союзники не должны демонстрировать слабость и призвал развернуть две батареи Patriot, чтобы защитить небо над Харьковской областью и показать устойчивость Украины.
Они как зверь... Если они чувствуют слабость где-то в этом направлении, они будут давить,
– подчеркнул президент.
Ситуация на Харьковщине
В интервью Зеленский сказал, что российские силы "хотят атаковать" город, хотя понимают, что это будет "очень трудно".
Они понимают, что у нас есть силы, которые будут долго бороться,
– сказал он.
Что сейчас происходит на Харьковском направлении
- На Харьковщине продолжаются активные бои, а Силы обороны не дают врагу закрепиться. Сейчас украинские бойцы осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска.
- Город Волчанск остается целью россиян во время наступления на Харьковщину. В то же время оккупанты не планируют останавливаться и имеют другие планы. Об этом Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами.
- По словам президента, главное на сегодня – Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию. Зеленский отметил, что на некоторых направлениях враг совсем не продвинулся. Также президент сообщил, что Силы обороны стабилизировали продвижение россиян на севере Харьковской области. Сейчас самая глубокая точка продвижения врага – 10 километров.