Про це сказав Володимир Зеленський під час інтерв'ю для AFP, яке публікує "Голос Америки".
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Чи можливий наступ
За словами глави держави, в Росії недостатньо сил для "повномасштабного наступу на столицю, такого, як був на початку вторгнення".
Водночас Зеленський підкреслив, що Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість і закликав розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю та показати стійкість України.
Вони як звір… Якщо вони відчувають слабкість десь у цьому напрямку, вони будуть тиснути,
– наголосив президент.
Ситуація на Харківщині
В інтерв'ю Зеленський сказав, що російські сили "хочуть атакувати" місто, хоча розуміють, що це буде "дуже важко".
Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть довго боротися,
– сказав він.
Що зараз відбувається на Харківському напрямку
- На Харківщині тривають активні бої, а Сили оборони не дають ворогу закріпитись. Наразі українські бійці здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська.
- Місто Вовчанськ залишається ціллю росіян під час наступу на Харківщину. Водночас окупанти не планують зупинятися та мають інші плани. Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі із журналістами.
- За словами президента, головне на сьогодні – Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Зеленський наголосив, що на деяких напрямках ворог зовсім не просунувся. Також президент повідомив, що Сили оборони стабілізували просування росіян на півночі Харківщини. Наразі найглибша точка просування ворога – 10 кілометрів.