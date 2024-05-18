Про це сказав Володимир Зеленський під час інтерв'ю для AFP, яке публікує "Голос Америки".

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Чи можливий наступ

За словами глави держави, в Росії недостатньо сил для "повномасштабного наступу на столицю, такого, як був на початку вторгнення".

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість і закликав розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю та показати стійкість України.

Вони як звір… Якщо вони відчувають слабкість десь у цьому напрямку, вони будуть тиснути,

– наголосив президент.

Ситуація на Харківщині

В інтерв'ю Зеленський сказав, що російські сили "хочуть атакувати" місто, хоча розуміють, що це буде "дуже важко".

Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть довго боротися,

– сказав він.

Що зараз відбувається на Харківському напрямку