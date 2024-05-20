Професор історії Єльського університету та дослідник Центральної та Східної Європи розповів в інтерв'ю, що війни виграються фундаментально на логістиці. До речі, весною 2024 року Володимир Зеленський говорив, що він не знає, якою буде перемога України, проте ми маємо перемогти.

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Що каже Тімоті Снайдер про перемогу України

Історик відповів на питання, яким він бачить сценарій перемоги України, які є варіанти закінчення війни.

Найперше, треба мати терпіння. Україна не переможе цьогоріч (у 2024 році – 24 Канал). Росія не переможе цього року. Ніхто не переможе цього року. По-друге, логістика. І це те, в чому українці мали рацію, що війни виграються фундаментально на логістиці. Тому не може бути мосту в Керченській протоці. Українці повинні мати можливість знищити російську логістику в радіусі 100, 200 кілометрів від своїх власних кордонів,

– заявив письменник.

Він додав, що, по-третє, треба мати очікування, що зміниться російська політична система, що вона зазнає поразки.

"Це не питання фізичного вигнання українцями кожного російського солдата. Йдеться про те, щоб не дати Росії перемогти. Це питання унеможливлення її перемоги, а потім і змін всередині неї", – пояснив Снайдер.

За словами американського історика, коли росіяни зміняться, то відразу забудуть за війну. Адже вона екзистенційна, проте для російських окупантів – необов'язкова.

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"Це як відпочинок. Ніби вони самі вирішили це робити. Їм це подобається, розумієте? Але коли в Москві виникне серйозна політична проблема, вони забудуть про цю війну, тому що вона необов'язкова. І вони почнуть турбуватися про Кремль. І не буде сенсу тримати війська в Україні, бо вони знадобляться де-інде, вони стануть частиною чиєїсь боротьби за владу", – запевнив історик.

Він сказав, що українцям:

треба триматись міцно,

не витрачати занадто багато українських життів на речі, які не мають сенсу,

треба знищувати російську логістику,

набратися терпіння і дожити до наступного року.

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