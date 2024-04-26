Український лідер пояснив в інтерв'ю Fox News, що у нас немає альтернативи. Перед цим Зеленський назвав виклики для України та що є номером один у війні, пише 24 Канал.

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Що Зеленський сказав про допомогу Україні

Я не знаю, якою буде ця перемога. Я не знаю конкретного дня, я не знаю, як це станеться. Я не знаю, чи всі будуть щасливі в цей день. Я не впевнений – через втрати, як я говорив. Але я знаю, що ми не маємо альтернативи. Тому ми маємо перемогти. І ми переможемо,

– сказав Зеленський.

Президент під час розмови також пояснив, що американська допомога нам потрібна якомога швидше. У протилежному випадку – нас відсунуть.

"Наші люди про це знають, і американці повинні про це знати. Зараз це важко, це період, повний викликів для нас. Тобто мова не лише про те, щоб отримати допомогу якнайшвидше, але й і про отримання того, що нам потрібно", – пояснив Зеленський.

Він зазначив, що нам потрібна справжня безпека, сильна безпека у Європі, включно з Україною. Якщо ми справді хочемо, щоб безпека існувала в майбутньому нашого регіону, то ми маємо відтіснити Росію на її територію.

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Коротко про допомогу від США