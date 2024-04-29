06:05, 29 апреля

Вечером 28 апреля стало известно, что перестал работать ряд телеграмм-ботов. Все они были связаны с передачей информации о передвижении вражеских сил или касались координации с сопротивлением на оккупированных территориях.

Пока не работают чатботы:

"Евраг" (официальный бот Минцифры, @evorog_bot);

официальные боты ГУР и СБУ (Бот Разведки и Stop Russian War);

бот-координатор с юга Украины;

бот ПВО для отслеживания "Шахедов"

Собственно, "Евраг" и Stop Russian War были созданы в 2022 году именно для того, чтобы информировать Силы обороны о перемещении оккупантов по территории Украины, передвижение их техники, скопление живой силы и т.д. Так что понятно, как важны они были.

В то же время разведчики заверили: несмотря на блокировку бота, персональные данные украинцев в безопасности. И предостерегли от отправки данных на боты с похожими названиями. Работу бота ГУР на других платформах уже восстанавливают.