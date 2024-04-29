Украина противостоит России в полномасштабной агрессии уже 796 дней. О главных событиях на фронте и на международной политической арене– читайте в тексте 24 Канала.
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Оккупанты увеличили штурмы и обстрелы Луганской области
В Луганской области фиксируют увеличение штурмов и обстрелов врагом. Цель российских войск известна– выйти на административную границу области.
О явном увеличении штурмов и обстрелов российских войск в Луганской области сообщил и глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Захватчики значительно увеличили количество штурмов и обстрелов наших позиций и населенных пунктов,
– отметил он.
Глава ОВА уточнил, что за минувшие сутки атаки подверглись Новогоровке, Стельмаховка, а бои шли около Невского и в Серебрянском лесу.
Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных Силам обороны
Вечером 28 апреля стало известно, что перестал работать ряд телеграмм-ботов. Все они были связаны с передачей информации о передвижении вражеских сил или касались координации с сопротивлением на оккупированных территориях.
Пока не работают чатботы:
- "Евраг" (официальный бот Минцифры, @evorog_bot);
- официальные боты ГУР и СБУ (Бот Разведки и Stop Russian War);
- бот-координатор с юга Украины;
- бот ПВО для отслеживания "Шахедов"
Собственно, "Евраг" и Stop Russian War были созданы в 2022 году именно для того, чтобы информировать Силы обороны о перемещении оккупантов по территории Украины, передвижение их техники, скопление живой силы и т.д. Так что понятно, как важны они были.
В то же время разведчики заверили: несмотря на блокировку бота, персональные данные украинцев в безопасности. И предостерегли от отправки данных на боты с похожими названиями. Работу бота ГУР на других платформах уже восстанавливают.