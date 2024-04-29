06:05, 29 квітня

Увечері 28 квітня стало відомо, що перестала працювати низка телеграм-ботів. Усі вони були пов'язані з передаванням інформації про пересування ворожих сил або стосувалися координації з рухом опору на окупованих територіях.

Наразі не працюють чатботи:

"єВорог" (офіційний бот Мінцифри, @evorog_bot);

офіційні боти ГУР і СБУ (Бот Розвідки та Stop Russian War);

бот-координатор з Півдня України;

бот ППО для відстежування "Шахедів".

Власне, "єВорог" і Stop Russian War були створені 2022 року саме для того, щоб інформувати Сили оборони про переміщення окупантів територією України, пересування їхньої техніки, скупчення живої сили тощо. Тож зрозуміло, якими важливими вони були.

Водночас розвідники запевнили: попри блокування боту, персональні дані українців у безпеці. І застерегли від надсилання даних на боти зі схожими назвами. Роботу бота ГУР на інших платформах уже відновлюють.