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Окупанти збільшили штурми та обстріли Луганської області
На Луганщині фіксують збільшення штурмів та обстрілів ворогом. Мета російських військ відома – вийти на адміністративну межу області.
Про явне збільшення штурмів та обстрілів російських військ на Луганщині повідомив і голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Загарбники значно збільшили кількість штурмів і обстрілів наших позицій та населених пунктів,
– зазначив він.
Очільник ОВА уточнив, що за минулу добу атаки зазнали Новоєгорівка, Стельмахівка, а бої точилися поблизу Невського та у Серебрянському лісі.
Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних Силам оборони
Увечері 28 квітня стало відомо, що перестала працювати низка телеграм-ботів. Усі вони були пов'язані з передаванням інформації про пересування ворожих сил або стосувалися координації з рухом опору на окупованих територіях.
Наразі не працюють чатботи:
- "єВорог" (офіційний бот Мінцифри, @evorog_bot);
- офіційні боти ГУР і СБУ (Бот Розвідки та Stop Russian War);
- бот-координатор з Півдня України;
- бот ППО для відстежування "Шахедів".
Власне, "єВорог" і Stop Russian War були створені 2022 року саме для того, щоб інформувати Сили оборони про переміщення окупантів територією України, пересування їхньої техніки, скупчення живої сили тощо. Тож зрозуміло, якими важливими вони були.
Водночас розвідники запевнили: попри блокування боту, персональні дані українців у безпеці. І застерегли від надсилання даних на боти зі схожими назвами. Роботу бота ГУР на інших платформах уже відновлюють.