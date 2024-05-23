Западные журналисты воочию увидели, как украинские воины запускают беспилотники на территорию России. Наши мужественные защитники устанавливают рекорды – например, только за ночь запустили 24 тяжелые дроны Vampire.

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Что нужно Украине для отражения наступления

Украина должна иметь в своем распоряжении оружие, которым может уничтожать военные объекты на российской территории, в частности войска, технику и российский потенциал. Это очень важно для предотвращения подобных наступлений, и Украина имеет на это право в соответствии с международным правом,

– сказала Байба Браже.

Однако это еще не все. ПВО сможет "обеспечить бесперебойность жизни в определенных местах", но такие системы дорогие. Украинцы креативно подходят к сбиванию дешевых российских беспилотников и радиоэлектронной борьбе.

А еще используют собственные беспилотники, чтобы создать определенную стратегическую неопределенность и угрожать России. И это очень положительный элемент, который способствует успеху в войне.

Зачем россияне решили наступать на Харьковщине

Байба Браже считает, что оккупанты "напуганы новым оборудованием, которое предоставляют союзники, в частности США, европейцы и многие другие". Вот и решили продвинуть свое наступление, но понесли серьезные потери.

Относительно возможного наступления России на страны НАТО министр уверена: пока военной угрозы нет.