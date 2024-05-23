Західні журналісти на власні очі побачили, як українські воїни запускають безпілотники на територію Росії. Наші мужні захисники встановлюють рекорди – наприклад, тільки за ніч запустили 24 важкі дрони Vampire.

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Що потрібно Україні для відбиття наступу

Україна повинна мати у своєму розпорядженні зброю, якою може знищувати військові об'єкти на російській території, зокрема війська, техніку та російський потенціал. Це дуже важливо для запобігання подібним наступам, і Україна має на це право відповідно до міжнародного права,

– сказала Байба Браже.

Проте це ще не все. ППО зможе "забезпечити безперебійність життя в певних місцях", але такі системи дорогі. Українці креативно підходять до збивання дешевших російських безпілотників і радіоелектронної боротьби.

А ще використовують власні безпілотники, щоб створити певну стратегічну невизначеність та загрожувати Росії. І це дуже позитивний елемент, який сприяє успіху у війні.

Навіщо росіяни вирішили наступати на Харківщині

Байба Браже вважає, що окупанти "налякані новим обладнанням, яке надають союзники, зокрема США, європейці та багато інших". От і вирішили просунути свій наступ, але зазнали серйозних втрат.

Щодо можливого наступу Росії на країни НАТО міністерка впевнена: наразі військової загрози нема.