24 Канал собирает информацию, что происходит на фронте сегодня и какие заявления делают украинские и российские чиновники.

Смотрите также "Хлопок" в Мариуполе, смертельный удар по дому в Харькове: хронология 849 дня войны

Главные события 850 дня войны

05:21, 23 июня

Враг обстрелял Киев ракетами "Калибр".

02:20, 23 июня

Дуда полетел в Китай, где будет говорить с Си об Украине.

01:20, 23 июня

В Харькове раздавались взрывы. На тот момент тревога звучала уже 17 часов.

01:10, 23 июня

Последствия удара по Ивано-Франковску

В результате ракетного удара в Ивано-Франковске были повреждены:

  • 22 здания,
  • 2 корпуса Университета нефти и газа,
  • детский сад,
  • школа.