24 Канал собирает информацию, что происходит на фронте сегодня и какие заявления делают украинские и российские чиновники.
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Главные события 850 дня войны
05:21, 23 июня
Враг обстрелял Киев ракетами "Калибр".
02:20, 23 июня
Дуда полетел в Китай, где будет говорить с Си об Украине.
01:20, 23 июня
В Харькове раздавались взрывы. На тот момент тревога звучала уже 17 часов.
01:10, 23 июня
Последствия удара по Ивано-Франковску
В результате ракетного удара в Ивано-Франковске были повреждены:
- 22 здания,
- 2 корпуса Университета нефти и газа,
- детский сад,
- школа.