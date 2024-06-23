24 Канал збирає інформацію, що відбувається на фронті сьогодні та які заяви роблять українські та російські посадовці.
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Головні події 850 дня війни
05:21, 23 червня
Ворог обстріляв Київ ракетами "Калібр".
02:20, 23 червня
Дуда полетів до Китаю, де говоритиме з Сі про Україну.
01:20, 23 червня
У Харкові лунали вибухи. На той момент тривога лунала вже 17 годин.
01:10, 23 червня
Наслідки удару по Івано-Франківську
Внаслідок ракетного удару в Івано-Франківську було пошкоджено:
- 22 будівлі,
- 2 корпуси Університету нафти і газу,
- дитячий садочок,
- школу.