24 Канал збирає інформацію, що відбувається на фронті сьогодні та які заяви роблять українські та російські посадовці.

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Головні події 850 дня війни

05:21, 23 червня

Ворог обстріляв Київ ракетами "Калібр".

02:20, 23 червня

Дуда полетів до Китаю, де говоритиме з Сі про Україну.

01:20, 23 червня

У Харкові лунали вибухи. На той момент тривога лунала вже 17 годин.

01:10, 23 червня

Наслідки удару по Івано-Франківську

Внаслідок ракетного удару в Івано-Франківську було пошкоджено:

  • 22 будівлі,
  • 2 корпуси Університету нафти і газу,
  • дитячий садочок,
  • школу.