Уничтожим еще больше сил противника, – военный эксперт предположил, какая авиация нужна ВСУ

Наши силы противовоздушной обороны постоянно наносят сокрушительные удары российским оккупантам из авиации. Однако, чтобы это делать еще эффективнее, нам нужна особая техника.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что действительно удары по вражеским позициям, составам и командным центрам противника участились.

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По его словам, также украинские защитники помешали оккупантам укрепиться на многих позициях. Конечно, нашим военным снабжают технику и вооружение, однако не в таком количестве, как нам того хотелось бы.

Например, американские артиллерийские системы HIMARS – это оружие, наглядно всем демонстрирующее, насколько это важно и нужно нашим защитникам.

И чем больше ее будет, тем больше у нас будет появляться возможностей,

– сказал Мусиенко.

Какая авиация нужна ВСУ

Специалист добавил, что наша штурмовая авиация вылетает и наносит удары и на Южном и на Восточном направлении. На самом деле это очень рискованно, потому что Россия расставляла свои ПВО на временно оккупированных территориях. Несмотря на эти сложные задачи, украинские лётчики продолжают их выполнять.

"Кроме этого, мы ожидаем ленд-лиза на осень 2022 года. Одним из ключевых вопросов, которые нужно поднимать – обеспечение воздушных сил штурмовыми самолетами А-10. Тогда мы уничтожим еще больше сил противника", – сказал военный эксперт.

Он отметил, что это штурмовые самолеты, которые есть у США в большом количестве. Они бы хорошо послужили нашим военным лётчикам.

Успехи украинской авиации

Российская армия вечером 5 июля нанесла ракетный удар с акватории Черного моря. Наши силы противовоздушной обороны сбили 3 ракеты противника.

5 июля бомбардировщики и штурмовики уничтожили 2 полевых склада боеприпасов, 2 взводных опорных пункта российских оккупантов, а также – до 20 единиц техники и живую силу врага.

Кроме того, утром в тот же день подразделения зенитных ракетных войск командования "Восток" сбили 6 из 7 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Оккупанты хотели атаковать Днепр и область.

2 июля наша авиация тоже продемонстрировала значительные успехи. Она работала фактически по всем направлениям фронта – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Совершили почти полтора десятка групповых вылетов.

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