Медленно, но происходят: политолог назвал изменения в мире, которые вызвала война в Украине

Уже 4 года продолжается война России против Украины. Она имеет также глобальные последствия. В частности, для Европы, США и даже на других континентах.

Прежде всего это коснулось европейских стран. Политолог Валентин Гладких озвучил 24 Каналу мнение, что Европа очень неохотно и болезненно просыпается, но все-таки начинает действовать.

Как война повлияла на Европу?

Валентин Гладких отметил, что война в Украине продемонстрировала банкротство системы международных институтов, которые должны были обеспечивать функционирование международного права. Также она побудила глобальные тектонические изменения. Начался процесс фрагментации, каждый начал искать свое место. Прежде всего это коснулось Европы.

В первый год были проблемы с глобальной продовольственной безопасностью. Россияне блокировали вывоз украинского зерна. Целые регионы оказались на грани социального коллапса.

Если многих регионов это касалось только из-за продовольствия, то Европы это касается в значительно большей степени. Начиная с беженцев, заканчивая кризисом трансатлантических отношений с США.

Европа также очень неохотно и болезненно просыпается. Но я с оптимизмом смотрю на способность Европы стать более автономной и взять на себя ответственность за свое будущее. Надеюсь, что этот кризис не дойдет до окончательного коллапса трансатлантического единства. Но Европа уже прошла точку невозврата и не хочет зависеть от капризов изменчивого союзника, то есть США,

– подчеркнул политолог.

Долгое время жить под зонтиком США было очень комфортно. Однако сейчас европейцам придется предпринять шаги для того, чтобы усилить свое значение как военно-политической силы. У них это удастся. Потому что они имеют для этого весь необходимый потенциал. Поэтому нужно принять волевое решение.

Интересно, что генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, как за 4 года менялась война. По его словам, Украина применила все средства для обороны, перешла на новые стандарты НАТО и осуществила успешные контрнаступления. По состоянию на сейчас ВСУ имеют стратегические успехи.

