Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, в такой срок Россия действительно может сформировать подготовленные подразделения.

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"Конечно, для Путина сейчас важно "заморозить" войну. Ему это крайне нужно, потому что он теряет ресурсы, которые невозможно компенсировать. Для него анабиоз войны на год – два выгоден. Он сможет накопить соответствующие ресурсы и восстановить подразделения", – отметил военный обозреватель.

Угроза для Украины

Коваленко отметил, что такой сценарий развития событий несет угрозу Украине. Военное руководство нашего государства хорошо понимает это, поэтому ВСУ будут освобождать территорию от оккупантов.

Это реальная угроза для нас. Я уверен, что никаких "заморозок" не будет. Наше командование очень хорошо понимает, что у нас будет еще большая катастрофа, если мы "заморозим" войну, чем если мы будем давить на границы 1991 года,

– убежден он.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" подчеркнул, что сначала украинские защитники выгонят россиян из Украины, только после этого будут переговоры с Россией о выплатах репараций, обмене пленными и тому подобное.

Коваленко предположил план Путина: смотрите видео

Потери России на войне в Украине