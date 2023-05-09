Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Хотя Китай и впервые поддержал резолюцию ООН, в которой Россию называют агрессором, однако официальная позиция Пекина остается неизменной.

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Китай будет сохранять нейтралитет

Цинь Ган заявил, что Китай будет сохранять нейтралитет и не собирается "подливать масло в огонь" или "наблюдать за огнем с другого берега". Так, в китайском МИД отреагировали на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Наша позиция относительно украинского кризиса очень последовательна: мы призываем все стороны завершить конфликт и начать переговоры… Как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственное государство мы будем в дальнейшем продвигать идею мирных переговоров, а не подливать масла в огонь,

– заявил Ган.

Днями ранее Бербок заявила, что Китай может сыграть решающую роль в завершении захватнической войны России против Украины как постоянный член Совбеза ООН.

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