В сообщении представительства Китая в ООН говорится, что позиция Китая по вопросу Украины не изменилась. Отметим, что резолюцию не поддержали только Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа и Сирия.

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Китай отказывается называть Россию агрессором

Китай впервые с начала полномасштабного вторжения Китай поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, где Россия признается агрессором в отношении Украины.

Позиция Китая по вопросу Украины не изменилась, и позиция по голосованию не имеет ничего общего с телефонным разговором между Зеленским и Си,

– заявили в представительстве Китая.

Отмечается, что Китай голосовал "за весь текст резолюции", а не именно за абзац, где Россию называют агрессором.

"Это не может считаться одобрением этого абзаца", – добавили в представительстве.

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