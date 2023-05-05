У повідомленні представництва Китаю в ООН йдеться, що позиція Китаю щодо питання України не змінилася. Зауважимо, що резолюцію не підтримали лише Росія, Білорусь, КНДР, Нікарагуа та Сирія.

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Китай відмовляється називати Росію агресором

Так, Китай вперше з початку повномасштабного вторгнення Китай підтримав резолюцію Генасамблеї ООН, де Росія визнається агресором щодо України.

Позиція Китаю щодо питання України не змінилася, і позиція щодо голосування не має нічого спільного з телефонною розмовою між Зеленським та Сі,

– заявили у представництві Китаю.

Зазначається, що Китай голосував "за весь текст резолюції", а не саме за той абзац, де Росію називають агресором.

"Це не може вважатися схваленням цього абзацу", – додали у представництві.

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