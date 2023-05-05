У повідомленні представництва Китаю в ООН йдеться, що позиція Китаю щодо питання України не змінилася. Зауважимо, що резолюцію не підтримали лише Росія, Білорусь, КНДР, Нікарагуа та Сирія.
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Китай відмовляється називати Росію агресором
Так, Китай вперше з початку повномасштабного вторгнення Китай підтримав резолюцію Генасамблеї ООН, де Росія визнається агресором щодо України.
Позиція Китаю щодо питання України не змінилася, і позиція щодо голосування не має нічого спільного з телефонною розмовою між Зеленським та Сі,
– заявили у представництві Китаю.
Зазначається, що Китай голосував "за весь текст резолюції", а не саме за той абзац, де Росію називають агресором.
"Це не може вважатися схваленням цього абзацу", – додали у представництві.
Китай підтримав в ООН Україну: все, що відомо
- 27 квітня Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію про співпрацю між ООН та Радою Європи.
- У документі мовиться про "безпрецедентні виклики, що стоять перед Європою після агресії Росії проти України та Грузії".
- Серед 122 країн, які підтримали резолюцію, є Китай, Бразилія, майже всі країни пострадянського простору, окрім Таджикистану та Узбекистану.
- Зазначимо, що резолюцію не підтримали лише Росія, Білорусь, КНДР, Нікарагуа та Сирія.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Китай не зацікавленій у продовженні війни, але хоче отримати певні дивіденди від перемоги України.
- Так, голосування Китаю "за" резолюцію свідчить про те, що у Пекіні прийняли певне рішення щодо війни Росії з Україною. За словами Шейтельмана, голосування має велике значення і показує, що Росія не може розраховувати на Китай повною мірою.