Поэтому если украинский боец теряет беспилотник, ему еще нужно определенное время. Об этом 24 Каналу рассказал командир подразделения К-2 54 ОМБр Кирилл Верес.

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"Если он теряет дрон, ему нужно 4 минуты, чтобы запустить новый. А вцепить боевую часть, боеприпас и долететь – это уже 8 минут. Это уже очень долгое время", – объяснил он.

Не кричать во время боя невозможно

Кирилл Верес отметил, что потерять дрон – это одно, а потерять позицию с людьми – это совсем другое. В таких случаях бывает, что он кричит. В общем 90% ВСУ кричит во время боя, ведь это эмоции. Украинские защитники – это живые люди, которые воюют. А война – это кровь, пот, слезы.

Если мы уничтожили врага, тупите себе дальше сколько хотите. Делайте эксперименты, жгите их там. Делайте все, что хотите. Это уже меня не смущает. Я просто даю час на любые ваши фантазии,

– подчеркнул он.

По словам командира подразделения К-2 54 ОМБр, во время боев не кричит только 2 типа людей: или очень большие специалисты, или те, кому все равно. На войне он не видел ни тех, ни других. Если ты воюешь, то точно кричишь.