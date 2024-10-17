Тому якщо український боєць втрачає безпілотник, йому ще потрібен певний час. Про це 24 Каналу розповів командир підрозділу К-2 54 ОМБр Кирило Верес.

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"Якщо він втрачає дрон, йому потрібно 4 хвилини, щоб запустити новий. А вчепити бойову частину, боєприпас і долетіти – це вже 8 хвилин. Це вже дуже довгий час", – пояснив він.

Не кричати під час бою неможливо

Кирило Верес зазначив, що втратити дрон – це одне, а втратити позицію з людьми – це зовсім інше. У таких випадках буває, що він кричить. Загалом 90% ЗСУ кричить під час бою, адже це емоції. Українські захисники – це живі люди, які воюють. А війна – це кров, піт, сльози.

Якщо ми знищили ворога, тупіть собі далі скільки хочете. Робіть експерименти, паліть їх там. Робіть все, що хочете. Це вже мене не бентежить. Я просто даю годину на будь-які ваші фантазії,

– підкреслив він.

За словами командира підрозділу К-2 54 ОМБр, під час боїв не кричить лише 2 типи людей: або дуже великі фахівці, або ті, кому все одно. На війні він не бачив ні тих, ні інших. Якщо ти воюєш, то точно кричиш.