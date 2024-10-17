Командир підрозділу К-2 54 ОМБр Кирило Верес в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, що постійні розмови з родиною на фронті його можуть відволікати. Тож своє спілкування з найближчими він мінімізував.

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Як часто військові спілкуються з родичами

Зберігати зв'язок із родиною для військового може бути не так легко в умовах бойових дій. Особливо, коли мовиться про командирів, чиї обов'язки не дозволяють бути на зв'язку постійно.

Я майже не спілкуюсь зі своєю сім'єю, ну, скажімо так, за цей місяць. Я ні разу не дзвонив додому. Це реально відвертає мою увагу. Я казав це ще два роки тому, тоді на мене полився гейт, типу "як ти можеш не дзвонити?". Якщо я буду дзвонити додому і думати, скажімо, про ремонт або про штори, я не зможу займатися нормально. Я буду перемикатись,

– зауважив Кирило Верес.

Військовий додав, що ера технологій усе полегшує. Адже якщо він заходить у месенджер, там повідомляє, коли останній раз він був у мережі. Тож родина може зрозуміти, що з військовим усе гаразд.

"Ми списуємось, мабуть, раз в три дні, декілька есемесок я пишу. Я приїжджаю додому, ми тоді вже спілкуємось. Раніше, мабуть, я, може, ще дзвонив три рази в місяць. Зараз, за останній місяць, ні разу. Це нормально в нас. Це ситуація суто моєї сім'ї", – уточнив Верес.

Водночас коли до командира дзвонять сім'ї бійців і запитують про стан свого родича, який не виходив на зв'язок понад 5 днів – це інша справа. За словами Вереса, якщо військовий живий і з ним все гаразд, він має бути на зв'язку хоча б раз на два – три дні.

"У мене ситуація трохи інша. Я командир, я маю право приймати такі рішення. Так що тут не треба порівнювати. Це таке життя. Що більше масштабується наш підрозділ, що більше моя військова кар'єра зростає, то наше спілкування (з дружиною – 24 Канал) стає меншим і меншим. Однак, коли я вдома, я з дружиною, якщо є можливість, то 20 годин з 24 на добу", – додав Верес.