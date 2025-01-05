Билецкий говорит, что Путин получил Крым, часть "разваленного" Донбасса и мог провести референдум, чтобы захватить Левобережье Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Наталью Мосейчук.

Смотрите также Российские ДРГ заходили на территорию Украины, но военные своевременно отреагировали

Действительно ли Путин мог захватить Левобережье

По словам Билецкого, Путин, вероятно, не был готов к полномасштабному вторжению и ему не хватило "характера", чтобы захватить Левобережье Украины. Он также отмечает, что если бы российский диктатор осмелился сделать это и провести референдум, было бы огромным вопросом, какая легитимность осталась бы в мировом обществе.

Отметим, что ранее политолог Владимир Фесенко рассказал, как Путин видит завершение войны в Украине. Он заметил, что требования российского диктатора могут отличаться в зависимости от обстоятельств.

По мнению Фесенко, Путин хочет хотя бы частичной капитуляции Украины. Однако предел территориальных уступок зависит от того, насколько удачными будут военные действия России и удастся ли российской армии продолжать свое наступление.