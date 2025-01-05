Об этом 24 Каналу сказал политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что войны не всегда заканчиваются полной победой одной из сторон – варианты есть разные. Например, во Второй мировой войне одна сторона проиграла, в частности Япония, но Токио до сих пор не отказалось от претензий на Южные Курилы.

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Как могут меняться требования Путина

Самый простой вариант прекращения войны – прекращение огня, которое еще можно называть перемирием, или замораживанием конфликта. Кстати, такие же идеи были у Китая и некоторых других стран.

Речь идет о прекращении боевых действий по определенной линии фронта. Это, возможно, единственный компромиссный вариант прекращения войны. Те, кто говорят, что Путин не хочет этого опираются на официальные заявления российских руководителей,

– сказал политолог.

Амплитуда требований Путина может различаться в зависимости от обстоятельств. Диктатор хочет хотя бы частичной капитуляции Украины, или прекращения войны на основе односторонних уступок со стороны Украины. Предел этих уступок зависит от того, насколько удачными будут военные действия России, удастся ли российской армии продолжать свое наступление.

Если у Трампа думают, что России будет достаточно, а такие мысли там действительно есть, просто предложить Путину отказ от членства Украины в НАТО, поэтапное снижение отмены санкций, то я думаю, что это большая ошибка,

– отметил Фесенко.

Путина надо принудить к тому, чтобы диктатор прекратил военные действия и пошел хотя бы на прекращение огня. Достижение мира дипломатическим путем маловероятно. Впрочем, ситуация может меняться. В случае с Россией не надо думать, что Кремль будет воевать до конца и бесконечно.

К слову, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что прекращение огня даст войскам Путина время перегруппироваться, чтобы потом снова атаковать Украину.