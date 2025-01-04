Об этом сообщил в интервью The New York Times госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет 24 Канал.

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"Путин использует прекращение огня, чтобы впоследствии снова напасть на Украину"

Вряд ли Путин откажется от своих амбиций. Если будет прекращение огня, то, по мнению Путина, прекращение огня, вероятно, даст его (войскам – 24 Канал) время отдохнуть, перегруппироваться, чтобы повторно атаковать в какой-то момент в будущем. Поэтому критически важным будет убедиться, что любое прекращение огня, которое наступит, действительно будет долговременным, и, что Украина в будущем будет иметь потенциал для сдерживания дальнейшей агрессии,

– сказал Блинкен.

По словам чиновника, "это может произойти во многих формах".

"Это могло бы произойти через НАТО. Мы поставим Украину на путь к членству в НАТО. Это может происходить через гарантии безопасности, обязательства, гарантии со стороны различных стран, чтобы убедиться, что Россия знает, что если она снова атакует, у нее будут большие проблемы", – добавил госсекретарь.

Кроме этого, Блинкен выразил надежду, что "Соединенные Штаты продолжат помогать Украине".

"Я очень надеюсь, что Соединенные Штаты останутся жизненно важным сторонником Украины, потому что здесь речь идет не только об Украине. Здесь никогда не шла речь только об Украине", – подчеркнул госсекретарь США.