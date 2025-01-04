В разговоре с 24 Каналом эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко заметил, что интересна даже сама формулировка заявления Блинкена, который говорит именно о перемирии, а не о мире, или завершении войны.

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Что означают слова Блинкена о "перемирии"

То, о чем говорит Блинкен на самом деле хорошо укладывается в стратегию путинского режима. То есть использовать перемирие для того, чтобы накопить достаточно ресурсов и иметь возможность продолжать вести боевые действия не только против Украины, но открыть второй фронт, возможно, против Североатлантического альянса.

Здесь действительно надо согласиться с Блинкеном, что ключевой вопрос безопасности Украины будет заключаться в том, в какой форме будут реализованы гарантии безопасности для нашего государства,

– сказал Жовтенко.

Учитывая геополитическую роль Соединенных Штатов в современном мире, без прямых гарантий со стороны Вашингтона никакие действенные гарантии безопасности для Украины невозможны.

К слову, в конце декабря Блинкен заявил, что Украина должна принять решение о продолжении борьбы или переговоров о мире.

Какая истинная позиция США относительно войны в Украине

Эксперт по международной безопасности отметил, что тема победы Украины вообще вне рамок нынешней и будущей администрации президента США. В общем военная помощь и политическая поддержка, которую предоставляла администрация Джо Байдена, не гарантировала победу над российскими оккупантами на поле боя.

Главная цель Белого дома заключалась в том, чтобы Украина удержалась и Путин не смог реализовать свою стратегическую цель по уничтожению украинского государства. Задача военного поражения России на поле боя никогда не стояла,

– подчеркнул Жовтенко.

По его словам, вряд ли позиция будущего американского президента Дональда Трампа будет отличаться от предыдущей позиции Белого дома. Единственное, что Трамп будет мыслить не в категориях сдерживания России и того, чтобы не дать Москве достичь стратегической победы в этой войне.

У Дональда Трампа несколько иная система координат и соответственно он будет исходить из того, что войну надо прекращать, но условия и обстоятельства прекращения боевых действий, вероятнее всего, не известны даже самому Дональду Трампу.

Кроме того, госсекретарь США отметил, что Вашингтон начал вооружать Украину еще задолго до того, как началось полномасштабное вторжение России. Однако об этом публично нигде не объявляли.