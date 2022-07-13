Михаил – военный моряк. 3 июля – ко дню Военно-Морских Сил – он получил из рук Президента орден "За мужество" ІІІ степени. За этой официальной формулировкой стоит история о спасении жизней от угрозы, которая сейчас постоянно нависает над украинцами – ракетного удара россиян.

Важно Беспощадность к врагу и история: малоизвестные факты о Военно-Морских Силах Украины

Что известно о Михаиле Военнослужащий по контракту. Матрос. Родом из Николаева. Ему 26 лет. В ВМС попал из срочной службы – когда проходил курс молодого бойца, предложили попробовать себя в морском деле. Сразу после первого выхода в море понял, что выбор был правильным, потому что море – это его. С тех пор говорит, что каждый выход – это незабываемые ощущения и эмоции. Особенно, когда речь идет об учебных стрельбах или совместных учениях.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Михаил уничтожил ракету, которую враг выпустил с подлодки. Когда в начале лета поздно вечером раздался сигнал ракетной опасности, экипаж корабля занял свои позиции. И буквально через несколько минут Михаил заметил сияние.

Это было ночью. Было очень плохо видно. Ракета и днем очень плохо видна, она быстра и малозаметна. Но тут повезло, что она немного отблескивала – сзади ракет есть огонь, и он немного светился. Вот его я и увидел. Поскольку она долго светила и летела в сторону города, я понял – это ракета, потому что была тревога. Навелся, оно зафиксировало цель. Быстро выстрелил – попало и уничтожило ракету,

– вспомнил Михаил.

Говорит, все произошло очень быстро – весь процесс занял не больше 5 секунд.

Моряк также стал одним из лиц социальной кампании ко Дню ВМС / Фото из архива Михаила

Уничтожил российскую ракету – как моряка готовили давать отпор оккупанту

Такую реакцию защитник нарабатывал на тренажере в учебном центре.

Фактически стрельбы были в первый раз. Первый и удачный. Но до этого отрабатывали на тренажере. Я сначала месяц такой подготовки в учебном центре на КМБ проходил. Буквально за месяц до полномасштабной войны нас отправили на возобновление квалификации,

– рассказал он.

Насколько важным был его удачный первый выстрел, говорит, еще сам до конца не осознает.

"Сначала я был поражен. Потом немного успокоился. Потом уже начал осознавать, что ракета могла попасть куда-то в поле, где ничего не будет, а могла – в жилой дом, где много людей. От мысли, что, скорее всего, смог кому-то спасти жизнь, пришло такое ощущение, словно успокоение какое-то. Потом уже, конечно, было веселее, что я впервые стреляю, и впервые так точно. Это тоже настроя мне добавило – не зря учился», – добавил Михаил.

Тот факт, что он награжден орденом "За мужество", мужчина тоже еще не до конца осознал. Шутит, что еще не понял, нравится ли быть орденоносцем. Впрочем, тоже в шутку добавляет, что возможность сделать селфи с президентом – это тоже приятно.

После награждения моряк сделал селфи с Верховным главнокомандующим / Фото из архива Михаила

О начале полномасштабной агрессии России

Начало полномасштабной войны Михаил встретил на вахте в корабельном наряде. Заметил, когда в ночь с 23 на 24 февраля дали боевую тревогу, сначала никто не понял, что происходит.

Мы заняли боевые позиции и ждали непонятно чего. Потом стали понимать, что происходит. В 4 утра я уже наблюдал, как ПВО начало взлетать первый раз. Услышал взрыв. Не мог понять, что произошло. Потом увидел, как ПВО сбила ракету, и уже понял, что все серьезно. Уже когда освободился, из новостей узнал, что россияне напали на Украину со всех сторон,

– рассказал он.

Когда все ожидали высадки российского десанта в Одессе, говорит, было немного страшно. По словам военнослужащего, "много ходили в море, еще холодно тогда было. Не спал, не ел, было очень тяжело. Потом понемногу напряжение спало. Для нас начались будни".

Будни украинских защитников могут выглядеть по-разному / Фото из архива Михаила

Но больше волновался не за себя, а за родных. Семья моряка живет недалеко от Херсона – с ней не было связи, потому что село оказалось в оккупации.

"Не было связи с ними, света не было, воды не было. Они там ходили – бродили месяц. Сейчас уже все хорошо", – рассказал моряк.

Оккупация Николаевщины – рассказ о родном селе моряка

Михаил отметил, что в его селе россияне убили несколько человек. Да и вообще, по его словам, село от оккупантов пострадало.

"Бывало, напивались и гранаты бросали в селе, грабили, и такое было, магазины грабили, разрушали. Не очень весело. Футбольное поле перекопали гранатами своими. Из села ракетами стреляли по Николаеву и Одессе, скорее всего. Ракетные установки ставили там", – добавил он.

Добавил, что в некоторых соседних селах ситуация была еще тяжелее – там процветали мародерство и издевательства над местными жителями. Многое из того, что творили оккупанты на украинских землях, его удивило. От случая, когда российский солдат отдал селянам оружие и просил его спрятать – до всех проявлений жестокости россиян.

В той же Буче зверства творили люди, по моему мнению, которые всю жизнь были изгоями, их чмырили. А здесь им дали оружие, дали власть, и они теперь отыгрываются на мирном населении, которое против них ничего сделать не может. Трудно адекватно воспринимать то, что они здесь творят,

– подчеркнул защитник.

При этом он считает, что каждое совершенное оккупантами преступление – личная вина каждого из российских военных.

Это все их личная вина. Они стреляют по мирному населению, по домам, по заводам, даже по церквям. По военным они часто не то чтобы не попадают, а даже не стреляют. Даже фашисты так не делали. Они еще хуже. Они убивают, грабят и насилуют. Даже если они переживут эту войну, приедут домой, не знаю, смогут ли они жить спокойно после этого всего", – подчеркнул Михаил.

О победе Украины

Моряк подчеркнул, что военнослужащие ВМС Украины продолжают упорно работать, чтобы защищать и сохранять человеческие жизни. Он отметил, что сейчас уже не представляет себе какого-либо другого будущего, кроме военной службы.

"Если до войны в военной профессии не было ничего особенного, то сейчас все изменилось. Мы, особенно те, кто был на передке, показали силу воли, свой характер, жажду победы, чтобы защитить свою независимость. Это дало многое людям – теперь люди поверили в ВСУ, во все Вооруженные Силы Украины, и гордятся нами", – добавил он.

И это, по словам Михаила, одна из причин, почему он верит в победу Украины в этой войне.

За эту войну весь народ Украины так объединился, мы сейчас одно целое, и я не знаю, как такую страну можно победить. Они все теперь бегут, боятся нас все, потому что мы – единый народ,

– сказал Михаил.

Кроме того, по его словам, военная профессия привлекает его еще и потому, что ВМС – это, безусловно, круто. "Каждый имеет свое предназначение, каждый из нас – незаменим. Все выполняют свою работу безупречно, потому что они должны это делать. Если на суше может кто-то кого-то заменить, то в море, если кто-то не будет выполнять свою задачу, будет очень плохо. Особенно если будет борьба за выживание или боевые действия. Мы все здесь профессионально обучены справляться с поставленными задачами, поэтому мне нравится ВМС – здесь есть профессионализм, кроме того, мы все – семья, все друг за друга, здесь тебя всегда поддержат. Ну, и вообще, море – оно красивое", – объяснил моряк.

Михаил уверен, что море – это красиво. Особенно, если служишь в ВМС / Фото из архива Михаила

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