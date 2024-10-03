Руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин сказал, что Владимир Путин не переживет поражение России в ее войне против Украины. По его словам, Россия может развязать глобальный вооруженный конфликт.

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Нужно учесть целый ряд факторов

Розин также высказал мнение, что для определения времени начала возможного потенциального военного конфликта России с Западом необходимо учитывать целый ряд факторов.

Первый большой вопрос – чем закончится конфликт в Украине? И от этого будет зависеть дальнейший путь России, которая является агрессором в этом случае,

– добавил он.

Глава разведки Эстонии объяснил, что если после украинско-российской войны будет ситуация, при которой Россия выйдет из нее победителем, очень уверенным в себе государством, то все расчеты она будет делать, исходя из этой новой ситуации.

На Западе убеждены, что они должны быть заинтересованы в том, чтобы Россия вышла из войны против Украины ослабленным государством, власти которого надо будет решать внутренние проблемы.

Я думаю, что Путин не переживет поражения России,

– сказал Розин.

Другим важным фактором является то, сколько времени понадобится России для восстановления функциональности своей армии. Он выразил убеждение, что агрессорке понадобится несколько лет.