Керівник Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін сказав, що Владімір Путін не переживе поразку Росії у її війні проти України. За його словами, Росія може розв'язати глобальний збройний конфлікт.

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Потрібно врахувати цілу низку факторів

Розін також висловив думку, що для визначення часу початку можливого потенційного воєнного конфлікту Росії з Заходом необхідно враховувати цілу низку факторів.

Перше велике питання – чим закінчиться конфлікт в Україні? І від цього залежатиме подальший шлях Росії, яка є агресором у цьому випадку,

– додав він.

Глава розвідки Естонії пояснив, що якщо після українсько-російської війни буде ситуація, за якої Росія вийде з неї переможцем, дуже впевненою в собі державою, то всі розрахунки вона робитиме, виходячи з цієї нової ситуації.

На Заході переконані, що вони повинні бути зацікавлені у тому, щоб Росія вийшла з війни проти України ослабленою державою, владі якої треба буде розв'язувати внутрішні проблеми.

Я думаю, що Путін не переживе поразки Росії,

– сказав Розін.

Іншим важливим фактором є те, скільки часу знадобиться Росії для відновлення функціональності своєї армії. Він висловив переконання, що агресорці знадобиться кілька років.