Об этом 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он объяснил, как погода влияет на наступление оккупантов.

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Какую тактику применяют россияне

В зависимости от погоды россияне по-разному ведут наступательные действия на разных участках фронта. Например, на Купянском направлении погодные условия помешали врагу и заставили отложить штурмы с использованием большого количества бронетехники. В то же время оккупанты пытались компенсировать это штурмами живой силы.

По словам Александра Мусиенко, такие штурмовые роты были сформированы на прошлой неделе. Их количество составляет около полусотни из более 150 человек в каждой.

"То есть они имеют задачу штурмовать, идти на позиции, плюс сопровождающие их минометные расчеты помогают им в этом. И когда погодные условия неблагоприятны, именно таким образом они ведут штурмовые действия", – пояснил он.

В то же время довольно часто штурмовые роты действуют без огневого прикрытия артиллерии, танков или авиации. Таким образом оккупанты несут большие потери, но пытаются закрепиться на каких-то позициях, достичь определенных результатов и продолжать штурмы.

Есть также и применение тяжелой техники. К примеру, если мы посмотрим на Бахмутское направление, там фиксируются такие факты. Плюс это Авдеевское направление больше всего – там техника, артиллерия врага работает. Несколько уменьшились атаки по сравнению с предыдущим периодом на Лиманском направлении. Там атак стало меньше и тоже из-за погодных условий, кстати,

– отметил военный эксперт.

Что касается результатов таких штурмовых действий, то, по словам Александра Мусиенко, россияне имеют определенные тактические успехи. Но вместе с этим, основные позиции и линии защиты держат украинские защитники.

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