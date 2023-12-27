Об этом 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он объяснил, как погода влияет на наступление оккупантов.
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Какую тактику применяют россияне
В зависимости от погоды россияне по-разному ведут наступательные действия на разных участках фронта. Например, на Купянском направлении погодные условия помешали врагу и заставили отложить штурмы с использованием большого количества бронетехники. В то же время оккупанты пытались компенсировать это штурмами живой силы.
По словам Александра Мусиенко, такие штурмовые роты были сформированы на прошлой неделе. Их количество составляет около полусотни из более 150 человек в каждой.
"То есть они имеют задачу штурмовать, идти на позиции, плюс сопровождающие их минометные расчеты помогают им в этом. И когда погодные условия неблагоприятны, именно таким образом они ведут штурмовые действия", – пояснил он.
В то же время довольно часто штурмовые роты действуют без огневого прикрытия артиллерии, танков или авиации. Таким образом оккупанты несут большие потери, но пытаются закрепиться на каких-то позициях, достичь определенных результатов и продолжать штурмы.
Есть также и применение тяжелой техники. К примеру, если мы посмотрим на Бахмутское направление, там фиксируются такие факты. Плюс это Авдеевское направление больше всего – там техника, артиллерия врага работает. Несколько уменьшились атаки по сравнению с предыдущим периодом на Лиманском направлении. Там атак стало меньше и тоже из-за погодных условий, кстати,
– отметил военный эксперт.
Что касается результатов таких штурмовых действий, то, по словам Александра Мусиенко, россияне имеют определенные тактические успехи. Но вместе с этим, основные позиции и линии защиты держат украинские защитники.
Война России против Украины: что происходит на фронте
- За прошедшие сутки украинские защитники отразили 55 атак врага на Восточном направлении, в частности в Донецкой и Луганской областях. Больше всего боев произошло на Авдеевском направлении.
- Оккупанты не прекращают атак по позициям наших бойцов и территории Украины. В ночь на 27 декабря россияне выпустили 46 дронов типа "Шахед".
- В свою очередь бойцы Сил обороны нанесли авиаудары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по пяти ЗРК. Силами ПВО уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и разведывательный БПЛА врага.
- По состоянию на 27 декабря ликвидировано еще 790 оккупантов. Общая цифра слушателей концерта Кобзона составляет около 355 750 человек.