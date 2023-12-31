Важно, чтобы поддержка Украины со стороны США была утверждена в ближайшие несколько недель. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.
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Пакет помощи для Украины от США
Давид Шарп объяснил, что для перемен в ходе войны в Украине важно, чтобы в США приняли новый пакет помощи нашему государству. Поэтому нужно, чтобы поддержку Украины утвердили в ближайшие несколько недель, после праздников.
Это значит, что есть прочный фундамент во всем, что касается боеприпасов и вооружения. В любом случае их количество будет неплохое. И качество по многим направлениям будет тоже нужное. То есть будет возможность опереться на это,
– убежден он.
Военная помощь Украине со стороны США: главное
- Президент США Джо Байден еще осенью 2023 года предлагал выделить общий пакет помощи Украине, Израилю, Тайваню на 106 миллиардов долларов. В частности, 61 миллиард долларов военной и гуманитарной помощи для Украины. Однако за него до сих пор не проголосовали в Сенате.
- Известно, что Сенат США не будет голосовать за пакет о предоставлении дополнительной помощи Украине до конца 2023 года. Это также касается вопроса укрепления безопасности границы США до начала 2024 года.
- В Белом доме ожидают, что США удастся принять новый пакет помощи для Украины в январе 2024 года. Администрации Джо Байдена удалось достичь договоренностей с республиканцами по вопросу борьбы с миграцией на границе с Мексикой. Это позволит разблокировать принятие нового финансирования для Украины.