Какая ситуация на фронте сегодня, о последствиях вражеских обстрелов, новые военные преступления россиян, главные события 25 марта – пишет 24 Канал.

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08:49, 14 октября В России сожгли самолет Ту-134 В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в России сгорел самолет Ту-134, принадлежавший 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора. Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме “оренбург-2”, где базировался Ту-134.

06:25, 14 октября Россияне возобновили атаки на границе Донецкой и Запорожской областей Ситуация на разных направлениях фронта остается напряженной. Российские войска недавно возобновили наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей и достигли тактических успехов в локализованных атаках.