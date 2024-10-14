Какая ситуация на фронте сегодня, о последствиях вражеских обстрелов, новые военные преступления россиян, главные события 25 марта – пишет 24 Канал.
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В России сожгли самолет Ту-134
В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в России сгорел самолет Ту-134, принадлежавший 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора.
Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме “оренбург-2”, где базировался Ту-134.
Россияне возобновили атаки на границе Донецкой и Запорожской областей
Ситуация на разных направлениях фронта остается напряженной. Российские войска недавно возобновили наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей и достигли тактических успехов в локализованных атаках.
"Хезболла" атаковала военную базу в Израиле
Для удара были использованы дроны-камикадзе "Mirsad", известные в Иране как "Ababil-T", именно эта модель является основным беспилотником "Хезболлы".
В результате удара погибли четверо солдат ЦАХАЛ.