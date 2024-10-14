Яка ситуація на фронті сьогодні, про наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини росіян, головні події 25 березня – пише 24 Канал.
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У Росії спалили літак Ту-134
У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року у Росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави-агресора.
Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі “орєнбурґ-2”, де базувався Ту-134.
Росіяни відновили атаки на кордоні Донецької та Запорізької областей
Ситуація на різних напрямках фронту залишається напруженою. Російські війська нещодавно відновили наступ в районі кордону Донецької та Запорізької областей та досягли тактичних успіхів у локалізованих атаках.
"Хезболла" атакувала військову базу в Ізраїлі
Для удару були використані дрони-камікадзе "Mirsad", відомі в Ірані як "Ababil-T", саме ця модель є основним безпілотником "Хезболли".
Внаслідок удару загинули четверо солдатів ЦАХАЛ.