Яка ситуація на фронті сьогодні, про наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини росіян, головні події 25 березня – пише 24 Канал.

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08:49, 14 жовтня У Росії спалили літак Ту-134 У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року у Росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави-агресора. Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі “орєнбурґ-2”, де базувався Ту-134.

06:25, 14 жовтня Росіяни відновили атаки на кордоні Донецької та Запорізької областей Ситуація на різних напрямках фронту залишається напруженою. Російські війська нещодавно відновили наступ в районі кордону Донецької та Запорізької областей та досягли тактичних успіхів у локалізованих атаках.