О главных событиях дня, ситуации на фронте, последствиях мощной атаки на столицу и выделении военной помощи нашей стране – рассказывает 24 Канал.
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В Киеве есть пострадавшие в результате атаки
Всего по данным КМВА, по состоянию на 6 утра в Киеве пострадал 51 человек, в том числе 6 детей. В частности, 34 пострадавших в Днепровском районе столицы: 15 госпитализировали, 19 получили помощь медиков на месте.
Уточняют, что самому старшему пострадавшему 80 лет, самому младшему – 5 лет. Информации о погибших – нет.
Последствия атаки на столицу
После работы ПВО над Киевом зафиксировано многочисленное падение обломков на левом берегу города.
- Голосеевский район: произошло падение обломков на проезжую часть дороги без последующего горения.
- Дарницкий район: зафиксировано возгорание частного дома.
- Деснянский район: произошло возгорание на 7 этаже 9-этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома. Еще на двух локациях района на открытой территории обнаружили горящие обломки ракет.
- Днепровский район: зафиксировано возгорание частного жилого дома, а также падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение зданий и вспомогательных построек.
- В результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети.
Взрывы в Киеве
Жители столицы очнулись от взрывов. В Киеве объявили воздушную тревогу, в столице было слышно работу ПВО.
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