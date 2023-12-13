О главных событиях дня, ситуации на фронте, последствиях мощной атаки на столицу и выделении военной помощи нашей стране – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Враг обстрелял Киев баллистическими ракетами: все, что известно о ночной атаке

07:21, 13 декабря

В Киеве есть пострадавшие в результате атаки

Всего по данным КМВА, по состоянию на 6 утра в Киеве пострадал 51 человек, в том числе 6 детей. В частности, 34 пострадавших в Днепровском районе столицы: 15 госпитализировали, 19 получили помощь медиков на месте.

Уточняют, что самому старшему пострадавшему 80 лет, самому младшему – 5 лет. Информации о погибших – нет.

07:13, 13 декабря

Последствия атаки на столицу

После работы ПВО над Киевом зафиксировано многочисленное падение обломков на левом берегу города.

  • Голосеевский район: произошло падение обломков на проезжую часть дороги без последующего горения.
  • Дарницкий район: зафиксировано возгорание частного дома.
  • Деснянский район: произошло возгорание на 7 этаже 9-этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома. Еще на двух локациях района на открытой территории обнаружили горящие обломки ракет.
  • Днепровский район: зафиксировано возгорание частного жилого дома, а также падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение зданий и вспомогательных построек.
  • В результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети.
03:00, 13 декабря

Взрывы в Киеве

Жители столицы очнулись от взрывов. В Киеве объявили воздушную тревогу, в столице было слышно работу ПВО.

01:10, 13 декабря

Россияне атаковали Одессу "Шахедами"

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что враг совершил очередную атаку по мирному объекту. Речь идет о территории коммунального предприятия с гражданским автотранспортом – грузовым и легковым.

01:07, 13 декабря

Мы хотим, чтобы Украина победила в войне, – Байден

Президент США подчеркнул, что есть мощная двухпартийная поддержка Украины. Есть небольшое количество республиканцев, которые выступают против – однако они не большинство.