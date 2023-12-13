07:21, 13 декабря

Всего по данным КМВА, по состоянию на 6 утра в Киеве пострадал 51 человек, в том числе 6 детей. В частности, 34 пострадавших в Днепровском районе столицы: 15 госпитализировали, 19 получили помощь медиков на месте.

Уточняют, что самому старшему пострадавшему 80 лет, самому младшему – 5 лет. Информации о погибших – нет.