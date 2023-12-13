07:21, 13 грудня

Усього за даними КМВА, станом на 6 ранку у Києві постраждала 51 людина, зокрема 6 дітей. Зокрема, 34 постраждалих у Дніпровському районі столиці.: 15 госпіталізували, 19 отримали допомогу медиків на місці.

Уточнюють, що найстаршому потерпілому 80 років, наймолодшій – 5 рочків. Інформації щодо загиблих – немає.