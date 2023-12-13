Про головні події дня, ситуацію на фронті, наслідки потужної атаки на столицю та виділення військової допомоги нашій країні – розповідає 24 Канал.
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У Києві є потерпілі унаслідок атаки
Усього за даними КМВА, станом на 6 ранку у Києві постраждала 51 людина, зокрема 6 дітей. Зокрема, 34 постраждалих у Дніпровському районі столиці.: 15 госпіталізували, 19 отримали допомогу медиків на місці.
Уточнюють, що найстаршому потерпілому 80 років, наймолодшій – 5 рочків. Інформації щодо загиблих – немає.
Наслідки атаки на столицю
Після роботи ППО над Києвом, зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста.
- Голосіївський район: сталось падіння уламків на проїжджу частину дороги без послідуючого горіння.
- Дарницький район: зафіксовано загорання приватного будинку.
- Деснянський район: сталось загорання на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто у дворі будинку. Ще на двох локаціях району, на відкритій території виявили палаючі уламки ракет.
- Дніпровський район: зафіксовано загорання приватного житлового будинку, а також падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки без загорання. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.
- Внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі.
Вибухи в Києві
Мешканці столиці прокинулися від вибухів. У Києві оголосили повітряну тривогу, у столиці було чути роботу ППО.
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