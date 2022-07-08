У путина проблемы, солдат набирают из тюрем, – Цымбалюк

Представитель минобороны России Игорь Конашенков объявил 7 июля, что его государство берет оперативную "паузу" в войне против Украины. Он отметил, что подразделения российских войск проводят "мероприятия по заполнению боевых возможностей".

Публичное заявление об оперативной паузе говорит о том, что у россии есть проблемы. Об этом 24 канала рассказал журналист Роман Цымбалюк.

Важно Нет никакой оперативной паузы, – Гайдай предположил, почему Россия сделала такое заявление о войне

Он объяснил, что это даже не секрет, ведь солдат они начинают набирать через объявления. Однако люди не спешат встать в ряды российской армии. Даже буряты стали немного умнеть.

Совпадение это или нет, но российские власти с одной стороны объявили оперативную паузу, а с другой – начали набирать людей для участия в войне против Украины через биржи труда,

– сообщил Роман Цымбалюк.

Объявление, которые нашел журналист:

74 отдельная мотострелковая бригада из Кемеровской области хочет нанять 187 человек. В основном водителей и стрелков. "Эта бригада в середине мая потеряла 485 военнослужащих, которые были убиты. Пытались форсировать Северский Донец", – добавил Цымбалюк.

В основном водителей и стрелков. "Эта бригада в середине мая потеряла 485 военнослужащих, которые были убиты. Пытались форсировать Северский Донец", – добавил Цымбалюк. 104 гвардейского десантно-штурмового полка набирают 300 человек.

64 мотострелковая бригада из Хабаровского края ищет 356 человек. "Там есть такой населенный пункт Князе-Волконское. Это оттуда те негодяи, которые в Буче стояли", – подчеркнул Цымбалюк.

"Там есть такой населенный пункт Князе-Волконское. Это оттуда те негодяи, которые в Буче стояли", – подчеркнул Цымбалюк. 37 мотострелковая бригада по бурятии хочет найти 1270 солдат.

"В общем только через государственный портал "Работа России" власть ищет более 22 200 военнослужащих", – отметил журналист.

Он добавил, что еще ищут в российских тюрьмах. Там предлагают амнистию с участием в войне против Украины. Также есть пункты, ездящие по регионам. Это такой камаз, но не зеленого цвета, чтобы не распугать кандидатов, курсирующих по России. На нем развешаны разные таблички: "Приходи служить путину", "Ты не умрешь за путина". Но это тоже не работает.

"Весь этот подход к поиску людей отвечает количеству потерь российской армии, которое предоставляет Министерство обороны Украины. Если мы еще учтем количество раненых, то беда пришла в Россию", – добавил Роман Цымбалюк.

Смотрите полное видео с Цымбалюком о ситуации в России: