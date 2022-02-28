Война России против Украины: сколько погибших и раненых среди гражданских зафиксировали за 4 дня
28 февраля 2022 , 00:37Читати новину українською
Источник:МВД Украины
С 24 февраля Украина достойно противостоит российской агрессии. К сожалению, потери фиксируют и среди гражданского населения.
В Минздраве обнародовали новые данные.
Обратите внимание Борис Джонсон пришел в украинскую церковь в Лондоне
Новые данные о раненых и погибших среди гражданских
По состоянию на 27 февраля 2022 года число погибших составляет 352 человека. К сожалению, среди них 14 детей.
Относительно раненых ситуация выглядит следующим образом:
- общее количество 1684 человека,
- среди них 116 детей.