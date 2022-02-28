Война России против Украины: сколько погибших и раненых среди гражданских зафиксировали за 4 дня

С 24 февраля Украина достойно противостоит российской агрессии. К сожалению, потери фиксируют и среди гражданского населения.

В Минздраве обнародовали новые данные.

Обратите внимание Борис Джонсон пришел в украинскую церковь в Лондоне

Новые данные о раненых и погибших среди гражданских

По состоянию на 27 февраля 2022 года число погибших составляет 352 человека. К сожалению, среди них 14 детей.

Относительно раненых ситуация выглядит следующим образом:

общее количество 1684 человека,

среди них 116 детей.

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости!