Юрист и народный избранник Федор Вениславский убежден, что украинцам удастся освободить всю страну от врага.

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Планы Международного уголовного суда в Гааге

По словам народного избранника, первое заседание Международного уголовного суда в Гааге проходит 7 марта. Сейчас главная цель – наметить дальнейшие шаги по фиксации, оцениванию, расследованию преступлений и подготовке к непосредственно судебному заседанию.

Вениславский подчеркнул, что существует несколько параллельных процессов, которые в результате могут быть использованы как преследование в международно-правовом плане преступлений России и ее высшего политического руководства, которые будут совершены в Украине.

Он добавил, что нужно помнить о нескольких важных моментах:

военные преступления не имеют срока давности,

и те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их выполняет, будут объектами преследования на территории любой страны, ратифицировавшей Римский устав (почти все страны цивилизованного мира).

Результат Украина получит в течение следующих месяцев или максимум года или несколько лет, поскольку это очень хлопотный и последовательный процесс.

Федов Вениславский также акцентировал, что результат будет в виде конкретных приговоров суда Международного уголовного суда в отношении военных преступников России.

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