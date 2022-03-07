Правник та народний обранець Федір Веніславський переконаний, що українцям вдасться звільнити всю країну від ворога.
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Плани Міжнародного кримінального суду у Гаазі
За словами народного обранця, перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі відбувається 7 березня. Наразі головна мета – намітити подальші кроки щодо фіксації, оцінки, розслідування злочинів та підготовки до безпосередньо судового засідання.
Веніславський наголосив, що є кілька паралельних процесів, які у результаті можуть бути використання як переслідування у міжнародно-правовому плані злочинів Росії та її вищого політичного керівництва, яку будуть здійснені в Україні.
Він додав, що потрібно пам'ятати про кілька важливих моментів:
- воєнні злочини не мають строку давності,
- і ті, хто віддають злочинні накази, і ті хто їх виконує будуть об'єктами переслідування на території будь-якої країни, яка ратифікувала Римський статут (майже всі країни цивілізованого світу)
- Результат Україна отримає протягом наступних місяців або максимум року чи кількох років, оскільки це дуже клопіткий та послідовний процес.
Федів Веніславський також акцентував, що результат буде у вигляді конкретних вироків суду Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинців Росії.
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