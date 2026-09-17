Это станет проблемой для Запада: в чем превосходство российской армии над европейской

Глава МИД Польши Радослав Сикорский убежден, что польская армия вместе с союзниками в случае войны с Россией быстро одержала бы победу благодаря превосходству в воздухе. В России уже угрожают в ответ "падением за 2 – 3 дня".

Об этом в эфире 24 Канала говорили с руководителем Центра политических исследований "Доктрина" Ярославом Божком. По его словам, трудно себе представить, что война Польши против России начнется с залета дрона или другого подобного инцидента. Если уж говорить о полномасштабных сценариях, то это станет частью войны РФ против Запада. И Россия явно попытается провести блицкриг.

Почему проблема армий Европы?

Как подчеркнул Божко, попытка блицкрига станет крайне неприятной историей для стран Запада. Пока что им довольно трудно признать определенный уровень отставания своих армий по сравнению с российской.

Россия понимает, как обращаться с дронами и другими дальнобойными средствами поражения. Этих знаний фактически и близко нет у европейских стран,

– отметил Божко.

Именно поэтому мысли Сикорского о значительном превосходстве в воздухе – это тезисы еще прошлого века. Война изменилась. И к этому нужно адаптироваться.

Политолог прокомментировал заявление Сикорского: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что Сикорский отметил, что Силы обороны Украины вывели из строя около половины мощностей российской нефтепереработки за шесть месяцев. Он считает, что Польша вместе с союзниками смогла бы сделать это за 6 недель именно благодаря превосходству в воздухе.