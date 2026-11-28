Россия усиливает угрозы в адрес стран Балтии и Польши, при этом опасаясь возможного ограничения сообщения с Калининградской областью. На фоне сообщений об украинских атаках на российские корабли вблизи Ливии Кремль пытается сохранить свое международное влияние и продолжает прибегать к угрозам в адрес НАТО.

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Журналист-международник Александр Демченко в эфире 24 Канала объяснил, почему Владимир Путин может быть заинтересован в расширении войны на европейские страны и чего Россия боится в Калининграде. Он также рассказал о проблемах российской армии, попытках Александра Лукашенко вернуть переговоры в Минск и объяснил, кто на самом деле способен гарантировать Украине безопасность.

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Кремль боится блокады Калининграда и потери влияния в Ливии

Дмитрий Песков не смог прокомментировать сообщения об украинской атаке на российский корвет "Меркурий" и сухогруз "Ангара" вблизи Ливии, переадресовав вопрос в Минобороны России. В то же время он призвал страны Балтии оказать влияние на Украину. Что такая реакция говорит о способности России защитить Калининград?

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Во-первых, у них там паника. Они действительно переживают, что Калининград могут атаковать, что там все будет уничтожено, а сам регион окажется в тотальной блокаде. И знаете, что самое смешное? Они сами начинают бояться того, о чем говорят. Сначала угрожают всем вокруг, а потом рассматривают эти же сценарии как реальную угрозу для себя.

Вспомните, как летом или в начале осени выступал Николай Патрушев. Бывший секретарь Совета безопасности России, который теперь отвечает за вопросы судостроения, рассказывал, что в случае нападения на Калининград Москва задействует все возможные силы. И флот, и сухопутные войска, и авиацию, и ядерное оружие, и даже космические средства. Вот они сами наметили для себя сценарий, которого теперь боятся.

Кстати, интересно, почему Патрушев сейчас не делает заявлений по поводу российских кораблей? Почему все вопросы адресуют Пескову? Ведь есть люди, которые непосредственно отвечают за судостроение и другие вопросы, связанные с флотом. Но дело даже не в том, кто именно будет комментировать эти события.

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Мы видим целую череду событий вокруг Калининграда. Сначала появляется история с подготовкой диверсии на границе Польши и Калининградской области, которую, по сообщениям, удалось предотвратить польским спецслужбам. Затем начинаются истории с воздушными шариками, которые россияне воспринимают как серьезную угрозу.

Губернатор Калининградской области, услышав сигнал воздушной тревоги, начинает реагировать на эти шарики так, будто речь идет о масштабном нападении. Применяются системы противовоздушной обороны. А затем возникает ситуация в Финском заливе, куда, как мы видим, также проникли украинские силы.

У них паника, просто паника. А когда они рисуют карты и понимают, что Калининград могут еще и отрезать от торговых путей, то что им с этим делать? Что делать с Ладожским озером, с Ленинградским военным округом? Они сами не знают, они сами себя накручивают– пояснил Демченко.

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Но они делают это не просто так. Калининградскую карту Кремль может использовать для гораздо более опасной цели. Создать провокацию, объявить, что на Россию якобы напали, и использовать это как повод для военных действий против стран Балтии или Польши.

Мы уже знаем исторические примеры подобных провокаций. В частности, Гляйвицкий инцидент, который нацистская Германия использовала для оправдания нападения на Польшу. И я не исключаю, что в Кремле могут рассматривать похожие сценарии.

Они хотят разыграть калининградскую карту: на нас напали, вот вам новый Гляйвиц, пора провести атаку против стран Балтии, Польши. Чтобы утопить неудачную войну Путина против Украины в большой войне против Европы. Мол, мы проиграли НАТО. Приятнее, правда, чем признать, что проиграли Украине и за пять лет ничего не смогли достичь– подчеркнул журналист-международник.

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Теперь вернемся к истории с "Меркурием", Бенгази и Ливией. На мой взгляд, эти удары имеют гораздо более широкое значение, чем просто поражение отдельных российских объектов. Они касаются возможностей Путина сохранять военное присутствие в Средиземном море.

Достаточно взглянуть на карту и оценить, где сегодня у России еще есть соответствующие возможности. В Сирии ее позиции уже не те, что раньше. Тартус и вся система российского присутствия в этой стране, по моей оценке, утратили прежнее значение. Турция и Соединенные Штаты значительно усилили свое влияние в регионе, а возможности Москвы сократились.

Остается Ливия, причем даже там Россия не контролирует всю страну. Ситуация сложная, продолжается борьба за влияние между различными силами. И именно Ливия остается для Кремля одним из последних важных направлений в Средиземноморском регионе.

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Есть также африканские государства, в которых Россия пытается зарабатывать на добыче золота, нефти и других ресурсов. Однако эти страны ориентируются не только на Москву, но и на Китай, Соединенные Штаты и Европу. Соответственно, России становится все сложнее сохранять там свое влияние и обеспечивать экспорт.

Поэтому удары по ее возможностям в Ливии, если оценивать их в более широком контексте, создают для Кремля очень серьезные проблемы. Ведь речь идет не только о военном присутствии, но и о доступе к ресурсам, торговле и экономических интересах.

По большому счету, Украина загоняет Путина обратно в Россию и говорит: сиди там, у себя, больше никуда не вылезай. В Омске, Москве, Сочи или на Валдае, где угодно. Но возможностей действовать за пределами России у тебя будет все меньше и меньше– сказал Демченко.

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Посмотрите, насколько расширились масштабы войны для Путина. Особенно с конца 2023-го и начала 2024 года. За относительно короткий исторический промежуток Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины и украинские разведывательные структуры существенно расширили свои возможности и начали создавать проблемы для России далеко за пределами украинского фронта.

И теперь Путин вынужден публично обращаться к Дональду Трампу, чтобы тот хоть как-то повлиял на ситуацию. Сам Кремль уже не может достичь желаемого результата. Для оказания влияния на переговорный процесс он привлекает даже Лукашенко, который начинает делать соответствующие заявления.

Путин может попытаться втянуть НАТО в войну

Российский МИД вызвал посла Эстонии, обвинив Таллинн в содействии пролету украинских дронов и закрытии пунктов пропуска с 1 декабря. Москва также говорит о преследовании русскоязычного населения и угрожает открытым противостоянием. Зачем Кремль обостряет ситуацию с Эстонией и может ли он попытаться проверить действие пятой статьи НАТО?

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Давайте просто посмотрим на ситуацию. Есть НАТО, есть Европа, которая помогает Украине. При этом Европа не принимает непосредственного участия в войне на все сто процентов. Она остается своеобразным тылом, организационным центром поддержки Украины.

Европейские государства предоставляют средства, гуманитарную помощь, а самое главное – военную поддержку. Они финансируют украинское государство и помогают ему пережить эти ужасные годы большой войны с Россией. И Путин прекрасно понимает, что в таких условиях его положение будет только ухудшаться.

Россия не способна бесконечно противостоять Украине, за которой стоит коллективная Европа. Если европейские государства и в дальнейшем будут сохранять свою роль надежного тыла, Кремль рискует проиграть это противостояние. Поэтому Путину необходимо изменить сам характер войны.

Путин понимает, что если не втянуть Европу в большую войну, то он в этом уравнении точно проиграет. Поэтому ему нужно втянуть в войну Европу, часть НАТО, и одновременно ослабить Альянс, отделив Америку от европейских союзников. Это его максимальная задача– пояснил Демченко.

Я не исключаю, что российское военное руководство рассматривает различные сценарии операций против европейских государств. В Генеральном штабе России могут существовать планы в отношении стран Балтии, Польши и других территорий. Часть таких планов, возможно, еще разрабатывается, а другие уже подготовлены.

В конце концов, именно для этого и существуют генеральные штабы – чтобы постоянно планировать различные военные операции. Но наличие планов еще не означает, что у России есть возможности их реализовать. И вот здесь возникает главный вопрос: способен ли Путин сейчас начать еще одну большую войну?

Я считаю, что нет. Российская армия уже понесла огромные потери в войне против Украины. Появляются сообщения об утечках данных Росстата о погибших и пропавших без вести российских военных. Ко мне также поступает информация от представителей российской эмиграции о чрезвычайно больших потерях среди молодого населения.

И тогда возникает вопрос: кого Путин планирует отправлять на новую войну? Одно дело – рисовать красивые цифры мобилизационного резерва. Другое – реально найти людей, которые согласятся идти воевать, особенно когда общество уже видит последствия многолетней войны против Украины.

Люди могут начать скрываться от мобилизации, уезжать из страны, уклоняться от службы. Объявить новую волну мобилизации гораздо проще, чем обеспечить ее реальное выполнение. К тому же все это будет происходить на фоне экономических проблем.

Кого он отправит, если уже в войне против Украины такие потери? Где эти люди? Одно дело – нарисовать цифры, объявить мобилизацию, а другое – что будет, когда люди начнут прятаться, бежать, голосовать ногами? Какая Европа, какая защита Калининграда? У него нет таких возможностей, и он это прекрасно понимает– подчеркнул журналист-международник.

Если Путин все-таки попытается организовать новую масштабную войну, российская экономика, на мой взгляд, просто не выдержит. Я бы даже сравнил такую перспективу с Северной Кореей, но с одним принципиальным отличием. У Северной Кореи есть армия, вооружение и поддержка Китая. А Россия может оказаться в ситуации, когда экономические проблемы будут усугубляться, военные ресурсы сокращаться, а помогать ей никто не захочет.

У Китая совсем другие интересы. Я не думаю, что Си Цзиньпин стремится бесконечно поддерживать сильную Россию. Наоборот, ослабление Москвы может создать для Пекина дополнительные экономические и политические возможности. Китай сможет претендовать на ресурсы и активы, которые Россия уже не сможет полноценно контролировать.

Обратите внимание еще на одно обстоятельство. За все годы полномасштабной войны Путин, насколько я понимаю, так и не вывел значительную часть своих войск с восточной границы с Китайской Народной Республикой. Хотя России требуются дополнительные силы в Украине, некоторые подразделения продолжают оставаться на Дальнем Востоке.

Более того, по информации, которой я располагаю, часть новых систем вооружения россияне отправляют на склады в дальневосточных регионах. Зато на войну против Украины продолжает поступать более старая техника. И я считаю, что это не случайность.

Они понимают, что запасы иссякают. Но в то же время не могут оставить без защиты свою восточную границу. Если они ничего не боятся, то почему продолжают держать там войска и отправлять туда новейшие системы вооружения? Вот в чем вопрос– отметил Демченко.

В Кремле понимают, что новые войны потребуют дополнительных ресурсов, которых становится все меньше. Поэтому даже если Генштаб России разрабатывает планы против Польши или стран Балтии, реализовать их будет чрезвычайно сложно. Особенно если Путин не сможет завершить войну против Украины.

На этом фоне интересно наблюдать и за Лукашенко. Он вдруг начал ставить под сомнение отдельные исторические аргументы Кремля по поводу украинских территорий. В частности, после российских заявлений о якобы принадлежности Киева России Лукашенко напомнил, что, следуя такой исторической логике, можно дойти до монголо-татарского владычества и требовать возвращения всей России Монголии.

Я даже представляю, как при определенных обстоятельствах Лукашенко может быстро изменить свою риторику и начать говорить, что Белгородская, Курская или Брянская области исторически связаны с Украиной. Он способен очень быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам, когда чувствует изменение политической ситуации.

Но его нынешние заявления о возможных переговорах и гарантиях безопасности для Владимира Зеленского нужно рассматривать гораздо внимательнее.

Лукашенко пытается вернуть переговоры в Минск

Лукашенко предложил вместе с Владимиром Зеленским поехать в Москву и назвал себя возможным гарантом его безопасности. Он также заявил, что именно лидеры Украины, Беларуси и России будут определять будущее этих трех государств. Что стоит за такими предложениями?

Посмотрите, что происходит. Белорусский диктатор, предоставивший свою страну в качестве плацдарма для российского нападения на Украину, теперь предлагает себя в качестве гаранта безопасности. Уже сама по себе эта ситуация выглядит абсурдно. Но я хочу рассказать несколько историй, которые помогут лучше понять, почему такие обещания на самом деле стоят того, за что их дают.

Сначала нужно разобраться, зачем Лукашенко вообще заговорил о поездке Зеленского в Москву. На мой взгляд, он сейчас играет вполне конкретную роль в кремлевском сценарии. Россия пытается сорвать или, по крайней мере, изменить нынешний переговорный процесс.

Мы видим переговорные площадки в Объединенных Арабских Эмиратах, Стамбуле и других городах. Но Кремль хотел бы вернуть все в Минск. Я убежден, что Лукашенко через свои контакты уже пытался предложить американской стороне организовать переговоры именно в белорусской столице.

Путин также неоднократно поднимал этот вопрос во время встреч с Лукашенко. Насколько я понимаю, его обсуждали и во время последних контактов лидеров стран ОДКБ в Москве. И теперь эта идея снова активно продвигается.

Они пытаются все вернуть в Минск. Подорвать переговорный процесс в Объединенных Арабских Эмиратах, Стамбуле и все заново перенести в Минск. То есть фактически обесценить любые переговоры, потому что Путину они невыгодны– пояснил Демченко.

Российский диктатор уже встречался с американцами и китайцами, делал определенные заявления, но теперь ему нужно как-то выходить из этой ситуации. Соглашаться на реальные уступки он не хочет. Поэтому, на мой взгляд, Кремль может пытаться сорвать переговоры с помощью новых атак, провокаций и привлечения Лукашенко.

Речь идет о риске новых ударов по Украине, в частности по Киеву, или о провокациях с использованием ракет и беспилотников вблизи Польши. Все это может создавать дополнительную напряженность и позволять Москве перекладывать ответственность за срыв переговоров на других. Лукашенко в такой схеме может выполнять роль человека, который якобы предлагает мирный выход.

Но теперь вернемся непосредственно к его обещаниям безопасности. Есть две истории, которые между собой не связаны, однако очень хорошо показывают, как работают подобные гарантии от Лукашенко.

Первая история – лето 2023 года, мятеж Евгения Пригожина и его поход на Москву. Помните, как колонны "вагнеровцев" двигались в направлении российской столицы? Именно Лукашенко выступил посредником и предложил Пригожину прекратить поход, пообещав гарантии безопасности.

По этой договоренности Пригожин, Дмитрий Уткин и часть вагнеровцев отправились в Беларусь. Там они разместили свои силы. А что произошло дальше? Пригожин и Уткин погибли в авиакатастрофе на территории России.

И после этого Лукашенко начал объяснять, что якобы никому не предоставлял никаких гарантий безопасности. Он пытался дистанцироваться от судьбы Пригожина и убедить всех, что не имеет к ней никакого отношения.

Именно Лукашенко остановил Пригожина и пообещал ему гарантии безопасности. Пригожин, Уткин и "Вагнер" отправились в Беларусь. А что произошло дальше? Пригожин и Уткин погибли в небе над Россией. И Лукашенко сразу же начал говорить: какие гарантии, я никому ничего не давал. Посмотрите архивы, они же никуда не исчезли– напомнил журналист-международник.

Это первая история. А вторая касается событий в Беларуси 2020 года, когда там продолжались массовые протесты против Лукашенко. Я тогда работал редактором международного отдела и брал интервью у представителей белорусской оппозиции.

В частности, я беседовал со Светланой Тихановской, которая на тот момент была одной из самых известных представительниц оппозиционного движения. Во время интервью она сказала, что готова предоставить Лукашенко гарантии безопасности, если он откажется от власти и покинет пост президента.

Материал опубликовали, а уже на следующий день из Беларуси начали поступать чрезвычайно резкие заявления. Реакция была такой, будто сама возможность гарантий безопасности для Лукашенко со стороны кого-то другого вызвала огромное возмущение.

Затем с заявлением выступил Дмитрий Песков. Он очень жестко пояснил, что гарантии безопасности Лукашенко и Беларуси может предоставлять только Москва и лично Владимир Путин. На мой взгляд, это была принципиальная позиция Кремля, которую решили публично озвучить.

Песков заявил, что гарантии безопасности Лукашенко и Беларуси может дать только Москва и Владимир Путин. На этом, друзья, заканчивается любая история, касающаяся заявлений Лукашенко о гарантиях безопасности. Он никому их дать не может, потому что его собственную безопасность гарантирует Путин– подчеркнул Демченко.

Лукашенко находится у власти в значительной степени благодаря поддержке Москвы. И его режим зависит от российского политического, экономического и силового влияния. Конечно, он пытается маневрировать, иногда делает заявления, которые могут не понравиться Кремлю, но принципиально отказаться от зависимости не может.

К тому же у Путина есть собственные планы по использованию территории Беларуси. И здесь мы снова возвращаемся к Калининграду. Ведь если Москва будет рассматривать военные сценарии, связанные с Сувальским коридором, ей необходима контролируемая Беларусь, власти которой будут выполнять российские решения.

В Кремле не хотят, чтобы Лукашенко начал самостоятельно менять позицию в тот момент, когда Россия решит использовать белорусскую территорию для новых операций. Именно поэтому сохранение его режима имеет для Москвы стратегическое значение.

Поэтому я рассматриваю нынешние заявления Лукашенко как исполнение определенной политической роли. Возможно, ему даже не пришлось отдавать прямой приказ. Достаточно было попросить выступить с соответствующей инициативой, и он это сделал.

Но когда речь заходит о возможности обеспечить безопасность президента Украины, стоит просто вспомнить две истории – Пригожина в 2023 году и заявления Пескова после моего интервью с Тихановской в 2020-м. Они очень четко показывают, насколько самостоятельными могут быть любые гарантии от Лукашенко.

Украина должна стать основой новой системы безопасности Европы

Кто на самом деле может предоставить Украине гарантии безопасности? Ведь мы видим сообщения о российских ракетах и дронах, нарушающих воздушное пространство Польши, но НАТО избегает жесткого ответа. Почему Альянс не реагирует более решительно и не поощряет ли такая осторожность Путина к новым провокациям?

Знаете, что меня больше всего поразило? Даже не то, что НАТО не отреагировало на сообщения о ракетных атаках на Польшу. И даже не то, что не задействовали четвертую статью Североатлантического договора, которая предусматривает консультации между союзниками. Хотя уже это, на мой взгляд, свидетельствует о чрезвычайной осторожности Альянса.

Меня также удивила история с беспилотником, который, по объяснениям польского командования, не был сбит, поскольку увидели, что он возвращается в украинское воздушное пространство. То есть российский дрон нарушает границу, а решение о его уничтожении зависит от того, куда он затем полетит.

Но есть еще одна история, которую я считаю гораздо более опасной. В течение последнего месяца появлялись сообщения со ссылкой на военную разведку Соединенных Штатов и Германии о возможных российских планах использовать ядерный заряд в космосе.

Согласно этим сообщениям, Россия якобы может подготовить спутник, который планирует запустить в декабре, а затем осуществить ядерный взрыв в космосе. В качестве возможного последствия такого сценария называют повреждение большого количества спутников, причем не только американских или европейских, но и китайских.

Я не утверждаю, что такой сценарий обязательно будет реализован. Но само появление сообщений о подобной угрозе демонстрирует, насколько далеко может зайти российское руководство, когда не сталкивается с достаточно жестким ответом.

Меня поразило даже не то, что они не ответили на атаки по Польше и не применили четвертую статью НАТО. Меня поразили сообщения о возможных планах Путина вывести в космос спутник с ядерным зарядом и взорвать его, повредив огромное количество спутников США, Европы, Китая и других государств– отметил Демченко.

И я считаю, что многих нынешних угроз можно было бы избежать, если бы Россия раньше получала жесткий ответ на свои действия. Вспомните 2008 год, когда российские войска напали на Грузию. Затем 2014 год, оккупацию Крыма и начало войны на Донбассе. Позже последовало российское вмешательство в Сирии, а впоследствии – подготовка к полномасштабному вторжению в Украину.

Еще в 2021 году Владимир Зеленский призвал партнеров ввести превентивные санкции, чтобы сдержать Россию до начала нового этапа агрессии. На мой взгляд, это была правильная позиция. Если бы экономическое и политическое давление было применено заранее, российскому руководству пришлось бы гораздо серьезнее оценивать последствия своих решений.

Тогда российские олигархи имели гораздо большее влияние на государственные процессы, силовые структуры и чиновничий аппарат. Они еще не были настолько зависимы от военной экономики и государственных заказов. Поэтому сильные санкции могли вызвать сопротивление внутри самой российской системы.

Всего этого могло бы не произойти, если бы Путину дали жесткий ответ еще в 2008-м, 2014-м или перед полномасштабным вторжением. Украинские власти тогда были правы, призывая заранее вводить санкции. Российские олигархи и чиновники могли бы первыми выступить против решений, угрожавших их интересам– пояснил журналист-международник.

А теперь вернемся к главному вопросу: кто может гарантировать Украине безопасность? Прежде всего сама Украина, ее Вооруженные Силы и украинский народ. Я убежден, что наша армия сегодня является одной из сильнейших на европейском континенте, а по некоторым показателям – возможно, даже самой сильной.

Речь идет не только о количестве вооружения или военнослужащих. Украина обладает уникальным опытом современной технологической войны, которую другие европейские государства в основном знают по учениям, исследованиям и наблюдениям. Наши военные уже много лет работают в условиях массового использования беспилотников, ракетных систем, средств радиоэлектронной борьбы и других технологий.

У нас также есть значительный человеческий потенциал, военная инфраструктура и опыт организации обороны во время широкомасштабной агрессии. И этот опыт в будущем будет чрезвычайно важен не только для Украины, но и для всей Европы.

Кто будет давать Украине гарантии безопасности? Украина. Украинские Вооруженные Силы, украинский народ. Потому что у нас сегодня одна из сильнейших, если не самая сильная армия на континенте – по вооружению, человеческому потенциалу, инфраструктуре и опыту современной технологической войны– подчеркнул Демченко.

Но есть и второй важный аспект. Мы сейчас находимся в периоде формирования нового мирового порядка и новой архитектуры международной безопасности. Этот процесс уже происходит, хотя пока сложно сказать, какие именно институты и механизмы появятся в результате.

Я убежден, что нынешняя система международных отношений претерпит серьезные изменения. И связываю это, в частности, с возможным распадом Российской Федерации в ее нынешнем виде. По моему мнению, такое развитие событий приведет к новому переформатированию международного пространства.

Европе придется искать свое место в этой системе. Будет меняться роль действующих структур безопасности, возможно, претерпит трансформацию и НАТО. Я не могу сейчас сказать, каким именно будет будущий формат Альянса и возникнут ли какие-то новые объединения.

Но уверен, что Украина в новой системе европейской безопасности будет играть одну из главных ролей. Ведь Европа уже сейчас видит, что для защиты от угроз с востока ей нужны не только финансовые ресурсы, современное вооружение и политические договоренности, но и реальный боевой опыт.

Украина в новой системе европейской безопасности на этот раз будет занимать первое, ключевое место. Потому что, по большому счету, другого такого инструментария, кроме опытной Украины, у Европы для защиты от восточного врага просто нет– убежден журналист-международник.

Именно поэтому будущая система гарантий безопасности должна учитывать роль Украины как государства, уже обладающего огромным опытом противостояния российской агрессии. Я считаю, что Европе придется строить новую архитектуру безопасности с учетом украинских военных возможностей, независимо от того, каким будет будущий формат НАТО и других международных структур.

Демченко об угрозе войны с НАТО: смотрите видео