Росія посилює погрози країнам Балтії та Польщі, водночас побоюючись можливого обмеження сполучення з Калінінградською областю. На тлі повідомлень про українські атаки на російські кораблі поблизу Лівії Кремль намагається зберегти свій міжнародний вплив і продовжує використовувати погрози на адресу НАТО.

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Журналіст-міжнародник Олександр Демченко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Володимир Путін може бути зацікавлений у розширенні війни на європейські країни та чого Росія боїться в Калінінграді. Він також розповів про проблеми російської армії, спроби Олександра Лукашенка повернути переговори до Мінська та пояснив, хто насправді здатен гарантувати Україні безпеку.

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Кремль боїться блокади Калінінграда та втрати впливу в Лівії

Дмитро Пєсков не зміг прокоментувати повідомлення про українську атаку на російський корвет "Меркурій" і суховантаж "Ангара" поблизу Лівії, переадресувавши запитання до міноборони Росії. Водночас він закликав країни Балтії вплинути на Україну. Що така реакція говорить про здатність Росії захистити Калінінград?

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По-перше, у них там паніка. Вони справді переживають, що Калінінград можуть атакувати, що там усе буде знищено, а сам регіон опиниться в тотальній блокаді. І знаєте, що найсмішніше? Вони самі починають боятися того, про що говорять. Спочатку погрожують усім навколо, а потім розглядають ці ж сценарії як реальну загрозу для себе.

Згадайте, як улітку чи на початку осені виступав Микола Патрушев. Колишній секретар Ради безпеки Росії, який тепер відповідає за питання суднобудування, розповідав, що в разі нападу на Калінінград Москва задіє всі можливі сили. І флот, і сухопутні війська, і авіацію, і ядерну зброю, і навіть космічні засоби. Ось вони самі окреслили для себе сценарій, якого тепер бояться.

До речі, цікаво, чому Патрушев зараз не робить заяв щодо російських кораблів? Чому всі запитання адресують Пєскову? Адже є люди, які безпосередньо відповідають за суднобудування та інші питання, пов'язані з флотом. Але справа навіть не в тому, хто саме коментуватиме ці події.

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Ми бачимо цілу послідовність ситуацій навколо Калінінграда. Спочатку з'являється історія з підготовкою диверсії на кордоні Польщі та Калінінградської області, яку, за повідомленнями, вдалося попередити польським спецслужбам. Потім починаються історії з повітряними кульками, які росіяни сприймають як серйозну загрозу.

Губернатор Калінінградської області, почувши сигнал повітряної тривоги, починає реагувати на ці кульки так, ніби йдеться про масштабний напад. Застосовуються системи протиповітряної оборони. А потім виникає ситуація у Фінській затоці, куди також, як ми бачимо, дісталися українські можливості.

У них паніка, просто паніка. А коли вони малюють карти й розуміють, що Калінінград можуть ще й відрізати від торговельних шляхів, то що їм із цим робити? Що робити з Ладозьким озером, із Ленінградським військовим округом? Вони самі не знають, вони самі себе накручують– пояснив Демченко.

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Але вони роблять це не просто так. Калінінградську карту Кремль може використати для значно небезпечнішої мети. Створити провокацію, оголосити, що на Росію нібито напали, і використати це як привід для військових дій проти країн Балтії чи Польщі.

Ми вже знаємо історичні приклади подібних провокацій. Зокрема, Гляйвіцький інцидент, який нацистська Німеччина використала для виправдання нападу на Польщу. І я не виключаю, що в Кремлі можуть розглядати схожі сценарії.

Вони хочуть розіграти Калінінградську карту: на нас напали, ось вам новий Гляйвіц, час атакувати країни Балтії, Польщу. Щоб утопити невдалу війну Путіна проти України у великій війні проти Європи. Мовляв, ми програли НАТО. Приємніше, правда, ніж визнати, що програли Україні й за п'ять років нічого не змогли досягти– наголосив журналіст-міжнародник.

Тепер повернімося до історії з "Меркурієм", Бенгазі та Лівією. На мою думку, ці удари мають значно ширше значення, ніж просто ураження окремих російських об'єктів. Вони стосуються можливостей Путіна зберігати військову присутність у Середземному морі.

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Достатньо подивитися на карту й оцінити, де сьогодні Росія ще має відповідні можливості. У Сирії її позиції вже не ті, що раніше. Тартус і вся система російської присутності в цій країні, на мою оцінку, втратили колишнє значення. Туреччина та Сполучені Штати значно посилили свій вплив у регіоні, а можливості Москви скоротилися.

Залишається Лівія, причому навіть там Росія не контролює всю країну. Ситуація складна, триває боротьба за вплив між різними силами. І саме Лівія залишається для Кремля одним з останніх важливих напрямків у Середземноморському регіоні.

Є також африканські держави, у яких Росія намагається заробляти на видобутку золота, нафти та інших ресурсів. Однак ці країни орієнтуються не лише на Москву, а й на Китай, Сполучені Штати та Європу. Відповідно, Росії стає дедалі складніше зберігати там свій вплив і забезпечувати експорт.

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Тому удари по її можливостях у Лівії, якщо оцінювати їх у ширшому контексті, створюють для Кремля дуже серйозні проблеми. Адже йдеться не лише про військову присутність, а й про доступ до ресурсів, торгівлю та економічні інтереси.

За великим рахунком, Україна заганяє Путіна назад у Росію й каже: сиди там, у себе, більше нікуди не вилазь. В Омську, Москві, Сочі чи на Валдаї, де завгодно. Але можливостей діяти за межами Росії в тебе ставатиме дедалі менше– сказав Демченко.

Подивіться, наскільки масштабувалася війна для Путіна. Особливо з кінця 2023-го та початку 2024 року. За відносно короткий історичний проміжок Збройні Сили України, Служба безпеки України та українські розвідувальні структури суттєво розширили свої можливості й почали створювати проблеми для Росії далеко за межами українського фронту.

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І тепер Путін змушений публічно звертатися до Дональда Трампа, щоб той хоч якось вплинув на ситуацію. Сам Кремль уже не може досягти бажаного результату. Для впливу на переговорний процес він залучає навіть Лукашенка, який починає робити відповідні заяви.

Путін може спробувати втягнути НАТО у війну

Російське МЗС викликало посла Естонії, звинувативши Таллінн у сприянні прольоту українських дронів і закритті пунктів пропуску з 1 грудня. Москва також говорить про переслідування російськомовного населення та погрожує відкритим протистоянням. Навіщо Кремль загострює ситуацію з Естонією та чи може спробувати перевірити дію п'ятої статті НАТО?

Давайте просто подивимося на ситуацію. Є НАТО, є Європа, яка допомагає Україні. При цьому Європа не бере безпосередньої участі у війні на всі сто відсотків. Вона залишається своєрідним тилом, організаційним центром підтримки України.

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Європейські держави надають кошти, гуманітарну допомогу, а найголовніше – військову підтримку. Вони фінансують українську державу й допомагають їй пройти через ці жахливі роки великої війни з Росією. І Путін прекрасно розуміє, що за таких умов його становище лише погіршуватиметься.

Росія не здатна нескінченно протистояти Україні, за якою стоїть колективна Європа. Якщо європейські держави й надалі зберігатимуть свою роль надійного тилу, Кремль ризикує програти це протистояння. Тому Путіну необхідно змінити сам характер війни.

Путін розуміє, що якщо Європу не втягнути у велику війну, то він у цьому рівнянні точно програє. Тому йому потрібно втягнути у війну Європу, частину НАТО, а водночас послабити Альянс, відокремивши Америку від європейських союзників. Це його завдання максимум– пояснив Демченко.

Я не виключаю, що російське військове керівництво розглядає різні сценарії операцій проти європейських держав. У Генеральному штабі Росії можуть існувати плани щодо країн Балтії, Польщі та інших територій. Частина таких планів, можливо, ще розробляється, а інші вже підготовлені.

Зрештою, саме для цього й існують генеральні штаби, щоб постійно планувати різні військові операції. Але наявність планів ще не означає, що Росія має можливості їх реалізувати. І ось тут виникає головне запитання: чи здатен Путін зараз розпочати ще одну велику війну?

Я вважаю, що ні. Російська армія вже зазнала величезних втрат у війні проти України. З'являються повідомлення про витоки даних Росстату щодо загиблих і зниклих безвісти російських військових. До мене також надходить інформація від представників російської еміграції про надзвичайно великі втрати серед молодого населення.

І тоді постає питання, кого Путін планує відправляти на нову війну. Одна справа – малювати красиві цифри мобілізаційного резерву. Інша – реально знайти людей, які погодяться йти воювати, особливо коли суспільство вже бачить наслідки багаторічної війни проти України.

Люди можуть почати ховатися від мобілізації, виїжджати з країни, уникати служби. Оголосити нову хвилю мобілізації значно простіше, ніж забезпечити її реальне виконання. До того ж усе це відбуватиметься на тлі економічних проблем.

Кого він відправить, якщо вже у війні проти України такі втрати? Де ці люди? Одна справа – намалювати цифри, оголосити мобілізацію, а інша – що відбуватиметься, коли люди почнуть ховатися, тікати, голосувати ногами? Яка Європа, який захист Калінінграда? У нього немає таких можливостей, і він це чудово розуміє– наголосив журналіст-міжнародник.

Якщо Путін усе-таки спробує організувати нову масштабну війну, російська економіка, на мою думку, просто не витримає. Я навіть порівняв би таку перспективу з Північною Кореєю, але з однією принциповою відмінністю. Північна Корея має армію, озброєння та підтримку Китаю. А Росія може опинитися в ситуації, коли економічні проблеми поглиблюватимуться, військові ресурси скорочуватимуться, а допомагати їй ніхто не захоче.

Китай має зовсім інші інтереси. Я не думаю, що Сі Цзіньпін прагне нескінченно підтримувати сильну Росію. Навпаки, ослаблення Москви може створити для Пекіна додаткові економічні та політичні можливості. Китай зможе претендувати на ресурси й активи, які Росія вже не матиме змоги повноцінно контролювати.

Зверніть увагу ще на одну обставину. За всі роки повномасштабної війни Путін, наскільки я розумію, так і не прибрав значну частину своїх військ зі східного кордону з Китайською Народною Республікою. Хоча Росія потребує додаткових сил в Україні, певні підрозділи продовжують залишатися на Далекому Сході.

Більше того, за інформацією, якою я володію, частину нових систем озброєння росіяни відправляють на склади в далекосхідних регіонах. Натомість на війну проти України продовжує надходити старіша техніка. І я вважаю, що це не випадковість.

Вони розуміють, що запаси вичерпуються. Але водночас не можуть залишити без захисту свій східний кордон. Якщо вони нічого не бояться, тоді чому продовжують тримати там війська й відправляти туди новітні системи озброєння? Ось у чому питання– зауважив Демченко.

У Кремлі розуміють, що нові війни потребуватимуть додаткових ресурсів, яких стає дедалі менше. Тому навіть якщо Генштаб Росії розробляє плани проти Польщі чи країн Балтії, реалізувати їх буде надзвичайно складно. Особливо якщо Путін не зможе завершити війну проти України.

На цьому тлі цікаво спостерігати й за Лукашенком. Він раптом почав ставити під сумнів окремі історичні аргументи Кремля щодо українських територій. Зокрема, після російських заяв про нібито належність Києва Росії Лукашенко нагадав, що за такою історичною логікою можна дійти до монголо-татарського панування та вимагати повернення всієї Росії Монголії.

Я навіть уявляю, як за певних обставин Лукашенко може швидко змінити свою риторику й почати говорити, що Бєлгородщина, Курщина чи Брянщина історично пов'язані з Україною. Він здатен дуже швидко пристосовуватися до нових обставин, коли відчуває зміну політичної ситуації.

Але його нинішні заяви про можливі переговори та гарантії безпеки для Володимира Зеленського потрібно розглядати значно уважніше.

Лукашенко намагається повернути переговори до Мінська

Лукашенко запропонував разом із Володимиром Зеленським поїхати до Москви й назвав себе можливим гарантом його безпеки. Він також заявив, що саме керівники України, Білорусі та Росії визначатимуть майбутнє трьох держав. Що стоїть за такими пропозиціями?

Подивіться, що відбувається. Білоруський диктатор, який надав власну країну як плацдарм для російського нападу на Україну, тепер пропонує себе як гаранта безпеки. Уже сама ця ситуація виглядає абсурдно. Але я хочу розповісти кілька історій, які допоможуть краще зрозуміти, чого насправді варті такі обіцянки.

Спочатку потрібно розібратися, навіщо Лукашенко взагалі заговорив про поїздку Зеленського до Москви. На мою думку, він зараз виконує цілком конкретну роль у кремлівському сценарії. Росія намагається зірвати або принаймні змінити нинішній переговорний процес.

Ми бачимо переговорні майданчики в Об'єднаних Арабських Еміратах, Стамбулі та інших містах. Але Кремль хотів би повернути все до Мінська. Я переконаний, що Лукашенко через свої контакти вже намагався запропонувати американській стороні організувати переговори саме в білоруській столиці.

Путін також неодноразово порушував це питання під час зустрічей із Лукашенком. Наскільки я розумію, його обговорювали й під час останніх контактів лідерів країн ОДКБ у Москві. І тепер ця ідея знову активно просувається.

Вони намагаються все повернути в Мінськ. Підірвати переговорний процес в Арабських Еміратах, Стамбулі й усе заново перенести до Мінська. Тобто фактично знецінити будь-які переговори, тому що Путіну вони невигідні– пояснив Демченко.

Російський диктатор уже зустрічався з американцями та китайцями, робив певні заяви, але тепер йому потрібно якось виходити з цієї ситуації. Погоджуватися на реальні поступки він не хоче. Тому, на мою думку, Кремль може намагатися зірвати переговори через нові атаки, провокації та залучення Лукашенка.

Ідеться про ризик нових ударів по Україні, зокрема Києву, або провокацій із використанням ракет і безпілотників поблизу Польщі. Усе це може створювати додаткову напруженість і дозволяти Москві перекладати відповідальність за зрив переговорів на інших. Лукашенко в такій схемі може виконувати роль людини, яка нібито пропонує мирний вихід.

Але тепер повернімося безпосередньо до його обіцянок безпеки. Є дві історії, які між собою не пов'язані, проте дуже добре показують, як працюють подібні гарантії від Лукашенка.

Перша історія – літо 2023 року, заколот Євгена Пригожина та його похід на Москву. Пам'ятаєте, коли колони вагнерівців рухалися в напрямку російської столиці? Саме Лукашенко виступив посередником і запропонував Пригожину припинити похід, пообіцявши гарантії безпеки.

За цією домовленістю Пригожин, Дмитро Уткін та частина вагнерівців вирушили до Білорусі. Там вони розмістили свої сили. А що відбулося далі? Пригожин та Уткін загинули в авіакатастрофі на території Росії.

І після цього Лукашенко почав пояснювати, що жодних гарантій безпеки начебто нікому не надавав. Він намагався дистанціюватися від долі Пригожина й переконати всіх, що не має до неї стосунку.

Саме Лукашенко зупинив Пригожина та пообіцяв йому гарантії безпеки. Пригожин, Уткін і "Вагнер" пішли до Білорусі. А що сталося далі? Пригожин та Уткін загинули в небі над Росією. І Лукашенко одразу почав говорити: які гарантії, я нікому нічого не давав. Подивіться архіви, вони ж нікуди не зникли– нагадав журналіст-міжнародник.

Це перша історія. А друга стосується подій у Білорусі 2020 року, коли там тривали масові протести проти Лукашенка. Я тоді працював редактором міжнародного відділу й проводив інтерв'ю з представниками білоруської опозиції.

Зокрема, я розмовляв зі Світланою Тихановською, яка на той момент була однією з найвідоміших представниць опозиційного руху. Під час інтерв'ю вона сказала, що готова надати Лукашенку гарантії безпеки, якщо він відмовиться від влади й залишить посаду президента.

Матеріал опублікували, а вже наступного дня з Білорусі почали надходити надзвичайно різкі заяви. Реакція була такою, ніби сама можливість гарантій безпеки для Лукашенка від когось іншого викликала величезне обурення.

Потім із заявою виступив Дмитро Пєсков. Він дуже жорстко пояснив, що гарантії безпеки Лукашенку та Білорусі може надавати лише Москва й особисто Володимир Путін. На мою думку, це була принципова позиція Кремля, яку вирішили публічно озвучити.

Пєсков заявив, що гарантії безпеки Лукашенку та Білорусі може дати тільки Москва й Володимир Путін. На цьому, друзі, закінчується будь-яка історія, яка стосується заяв Лукашенка про гарантії безпеки. Він нікому їх дати не може, тому що його власну безпеку гарантує Путін– наголосив Демченко.

Лукашенко перебуває при владі значною мірою завдяки підтримці Москви. І його режим залежить від російського політичного, економічного та силового впливу. Звичайно, він намагається маневрувати, інколи робить заяви, які можуть не подобатися Кремлю, але принципово відмовитися від залежності не може.

До того ж Путін має власні плани щодо використання території Білорусі. І тут ми знову повертаємося до Калінінграда. Адже якщо Москва розглядатиме військові сценарії, пов'язані із Сувальським коридором, їй необхідна контрольована Білорусь, влада якої виконуватиме російські рішення.

У Кремлі не хочуть, щоб Лукашенко почав самостійно змінювати позицію в момент, коли Росія вирішить використати білоруську територію для нових операцій. Саме тому збереження його режиму має для Москви стратегічне значення.

Тому я розглядаю нинішні заяви Лукашенка як виконання певної політичної ролі. Можливо, йому навіть не довелося віддавати прямий наказ. Достатньо було попросити виступити з відповідною ініціативою, і він це зробив.

Але коли йдеться про можливість забезпечити безпеку президента України, варто просто згадати дві історії – Пригожина у 2023 році та заяви Пєскова після мого інтерв'ю з Тихановською у 2020-му. Вони дуже чітко показують, наскільки самостійними можуть бути будь-які гарантії від Лукашенка.

Україна має стати основою нової системи безпеки Європи

Хто насправді може надати Україні гарантії безпеки? Адже ми бачимо повідомлення про російські ракети й дрони, які порушують повітряний простір Польщі, але НАТО уникає жорсткої відповіді. Чому Альянс не реагує рішучіше та чи не заохочує така обережність Путіна до нових провокацій?

Знаєте, що мене найбільше вразило? Навіть не те, що НАТО не відповіло на повідомлення про ракетні атаки по Польщі. І навіть не те, що не задіяли четверту статтю Північноатлантичного договору, яка передбачає консультації між союзниками. Хоча вже це, на мою думку, показує надзвичайну обережність Альянсу.

Мене також здивувала історія з безпілотником, який, за поясненнями польського командування, не збили, оскільки побачили, що він повертається в український повітряний простір. Тобто російський дрон порушує кордон, а рішення щодо його знищення залежить від того, куди він потім полетить.

Але є ще одна історія, яку я вважаю значно небезпечнішою. Протягом останнього місяця з'являлися повідомлення з посиланням на військові розвідки Сполучених Штатів і Німеччини про можливі російські плани використати ядерний заряд у космосі.

За цими повідомленнями, Росія нібито може підготувати супутник, який планує запустити в грудні, а потім здійснити ядерний вибух у космосі. Можливим наслідком такого сценарію називають пошкодження великої кількості супутників, причому не лише американських чи європейських, а й китайських.

Я не стверджую, що такий сценарій обов'язково буде реалізований. Але сама поява повідомлень про подібну загрозу демонструє, наскільки далеко може зайти російське керівництво, коли не стикається з достатньо жорсткою відповіддю.

Мене вразило навіть не те, що вони не відповіли на атаки по Польщі й не задіяли четверту статтю НАТО. Мене вразили повідомлення про можливі плани Путіна вивести в космос супутник із ядерним зарядом і підірвати його, пошкодивши величезну кількість супутників США, Європи, Китаю та інших держав– зазначив Демченко.

І я вважаю, що багатьох нинішніх загроз можна було б уникнути, якби Росія раніше отримувала жорстку відповідь на свої дії. Згадайте 2008 рік, коли російські війська напали на Грузію. Потім 2014 рік, окупацію Криму та початок війни на Донбасі. Пізніше було російське втручання в Сирії, а згодом підготовка до повномасштабного вторгнення в Україну.

Ще у 2021 році Володимир Зеленський закликав партнерів запровадити превентивні санкції, щоб стримати Росію до початку нового етапу агресії. На мою думку, це була правильна позиція. Якби економічний і політичний тиск застосували заздалегідь, російському керівництву довелося б значно серйозніше оцінювати наслідки своїх рішень.

Тоді російські олігархи мали значно більший вплив на державні процеси, силові структури та чиновницький апарат. Вони ще не були настільки залежними від воєнної економіки й державних замовлень. Тому сильні санкції могли викликати опір усередині самої російської системи.

Усього цього могло б не бути, якби Путіну дали жорстку відповідь ще у 2008-му, 2014-му чи перед повномасштабним вторгненням. Українська влада тоді мала рацію, закликаючи заздалегідь запроваджувати санкції. Російські олігархи й чиновники могли б першими виступити проти рішень, які загрожували їхнім інтересам– пояснив журналіст-міжнародник.

А тепер повернімося до головного питання: хто може гарантувати Україні безпеку? Насамперед сама Україна, її Збройні Сили та український народ. Я переконаний, що наша армія сьогодні є однією з найсильніших на європейському континенті, а за певними показниками – можливо, навіть найсильнішою.

Ідеться не лише про кількість озброєння чи військовослужбовців. Україна має унікальний досвід сучасної технологічної війни, яку інші європейські держави переважно знають із навчань, досліджень та спостережень. Наші військові вже роками працюють в умовах масового використання безпілотників, ракетних систем, засобів радіоелектронної боротьби та інших технологій.

Ми також маємо значний людський потенціал, військову інфраструктуру та досвід організації оборони під час широкомасштабної агресії. І цей досвід у майбутньому буде надзвичайно важливим не лише для України, а й для всієї Європи.

Хто даватиме Україні гарантії безпеки? Україна. Українські Збройні Сили, український народ. Тому що в нас сьогодні одна з найсильніших, якщо не найсильніша армія на континенті – за озброєнням, людським потенціалом, інфраструктурою та досвідом сучасної технологічної війни– наголосив Демченко.

Але є й другий важливий аспект. Ми зараз перебуваємо в періоді формування нового світового порядку та нової архітектури міжнародної безпеки. Цей процес уже відбувається, хоча поки складно сказати, які саме інституції та механізми з'являться в результаті.

Я переконаний, що нинішня система міжнародних відносин зазнає серйозних змін. І пов'язую це, зокрема, з можливим розпадом Російської Федерації в її нинішньому вигляді. На мою думку, такий розвиток подій призведе до нового переформатування міжнародного простору.

Європі доведеться шукати своє місце в цій системі. Змінюватиметься роль чинних безпекових структур, можливо, трансформуватиметься і НАТО. Я не можу зараз сказати, яким саме буде майбутній формат Альянсу та чи виникнуть якісь нові об'єднання.

Але впевнений, що Україна в новій системі європейської безпеки відіграватиме одну з головних ролей. Адже Європа вже зараз бачить, що для захисту від загроз зі сходу їй потрібні не лише фінансові ресурси, сучасне озброєння та політичні домовленості, а й реальний бойовий досвід.

Україна в новій системі європейської безпеки цього разу буде на першому, ключовому місці. Тому що, за великим рахунком, іншого такого інструментарію, окрім досвідченої України, у Європи для захисту від східного ворога просто немає– переконаний журналіст-міжнародник.

Саме тому майбутня система гарантій безпеки повинна враховувати роль України як держави, що вже має величезний досвід протистояння російській агресії. Я вважаю, що Європі доведеться будувати нову безпекову архітектуру з урахуванням українських військових можливостей, незалежно від того, яким буде майбутній формат НАТО та інших міжнародних структур.

Демченко про загрозу війни з НАТО: дивіться відео