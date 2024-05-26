При этом лидер Соединенных Штатов еще раз подчеркнул, что американские военные не будут воевать в Украине, но военная поддержка США останется твердой.
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Байден заявил, что военных не отправит
Нет американских солдат, которые бы воевали в Украине. И я настроен это так и оставить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять проучу с ними, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем покинуть Украину и мы ее не покинем,
– сказал Байден.
С этими словами он обратился к более тысячи выпускников Военной академии США в Вест-Пойнте, перед которыми он выступал в субботу, 25 мая.
"Именно сейчас американские солдаты поддерживают отважных украинцев в борьбе за свободу. Наши солдаты круглосуточно работают над обеспечением перемещения боеприпасов и техники по суше, морю и воздуху", – отметил Байден.
Американский лидер уточнил, что военная поддержка не исчерпывается только предоставлением оружия, американские военные также проводят обучение украинских коллег – учат их использовать передовые системы вооружения, такие как HIMARS, Patriot и танки Abrams. Кроме этого, они делятся уроками тактической боевой помощи раненым с украинскими медиками и хирургами.
Также Байден в своей речи напомнил, что предупреждал кремлевского диктатора Путина, который был уверен, что НАТО распадется "сразу после того, как я принял присягу".
"Я сказал ему в Швейцарии: "Вы хотите "финляндизации" Украины. Вы получите "НАТОизацию" Европы", – поделился Байден.
США выделили Украине пакет военной помощи: что известно
Недавно Вашингтон объявил об очередной программе поддержки Украины на сумму в 275 миллионов долларов.
Отмечается, что эта программа является лишь одним из составляющих огромного пакета поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Соответствующую новость объявил в пятницу, 24 мая, государственный секретарь Энтони Блинкен и подтвердил Пентагон.
Американская программа поддержки на сумму в 275 миллионов долларов предусматривает предоставление Украине:
- ракет для HIMARS;
- артиллерийских снарядов 155 и 105 калибров;
- минометных 60-миллиметровых снарядов;
- ракет трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковых систем Javelin и AT-4;
- высокоточных авиационных боеприпасов;
- стрелкового оружия и дополнительных патронов к нему;
- подрывных боеприпасов;
- противоброневых мин;
- тактических автомобилей для восстановления техники;
- шлемов, бронежилетов и средств химической, биологической, радиологической и ядерной защиты;
- запчастей для технического обслуживания и другого вспомогательного оборудования.